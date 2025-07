PP y AV denuncian el muro de ensanche de Longán por incumplir la normativa y culpan al Concello

El Concello de Cangas incumple su propia normativa al promover la construcción de un muro de cierre de una finca de Longán sin informar del acuerdo con la propiedad, colocar el preceptivo cartel, aplicar el retranqueo legal ni respetar la alineación con los edificios colindantes. En la denuncia coinciden el Partido Popular y Alternativa dos Veciños, que se unen a las quejas expresadas en los últimos días por residentes en el entornoy reclaman que se paralice la obra, se corrijan los incumplimientos, se haga público el compromiso con el propietario y se aplique la normativa urbanística en todos los casos por igual, con más motivo si implica al Concello.

Ambos grupos de la oposición refieren haber recibido quejas vecinales sobre esta actuación y comprobado que se actúa al margen de lo estipulado en las normas urbanísticas. Afecta a un tramo de algo más de 30 metros de largo por alrededor de dos metros de ancho, que entronca con la avenida de Ourense, sin seguir la línea de los edificios existentes ni rematar en chaflán para facilitar la maniobra. También reparan en los materiales de construcción y en su altura, alrededor de dos metros en bloque «ciego», cuando la normativa establece un límite de 90 centímetros si dan a vía pública, y a partir de ahí con elementos abiertos. La obra ya está muy avanzada.

Tanto PP como AV, por separado, reclaman informes técnicos y jurídicos sobre las supuestas ilegalidades detectadas y recuerdan a los responsables del gobierno tripartito (BNG, PSOE, EU) que rectifiquen y se aplique la normativa a todos los vecinos por igual. Los populares califican de «chapuza» la actuación y arremeten contra quienes actúan «con impunidade», sin respetar sus propias normas, mientras que Alternativa dos Veciños ha presentado una «denuncia formal ante o Concello de Cangas por presuntas irregularidades na construción dun novo muro de peche e na actuación de ensanche parcial do vial público na contorna de Longán, en Coiro». Se basa en que la obra «foi executada sen cartel informativo, sen licenza visible e sen garantir medidas de seguridade, xerando riscos para a veciñanza e os vehículos que transitan pola zona». Tampoco respeta la alineación de los inmuebles colindantes, «podendo afectar ou alterar o trazado oficial do vial».La formación que lidera Victoria Portas alude al acuerdo de la alcaldesa, Araceli Gestido, con la propiedad del que informó FARO para retranquear el muro, aunque el Concello no lo publicó oficialmente ni lo comunicó a la oposición, «nin consta que cumpra coa normativa urbanística vixente». «O Concello, ao igual que calquera veciño ou veciña, non pode incumprir as normas urbanísticas existentes», avisa AV, y solicita «unha inspección técnica e urbanística inmediata na zona» que se haga público el acuerdo entre el Concello y el propietario, «detallando os termos e xustificación legal», y que se aplique la ley sin distinciones y con transparencia.