Ons y los guardianes de la tradición.

Su nombre es Daniela, y luce alegre su traje de Primera Comunión posando junto a su abuelo Pepe de Miro y a su bisabuela Aurita, orgullosos ambos, como no podía ser menos. Ayer recibió el sacramento en la iglesia de San Xaquín de Ons, en un acto que puede parecer sencillo, pero que, más allá de su importancia para Daniela, significa mantener muy vivas las tradiciones de los isleños.

De patrias y de matrias

Echo mano de la Inteligencia Artificial: «Matria» se usa para referirse a la tierra natal o lugar de origen, a menudo con fuerte sentido de pertenencia y conexión emocional, sobre todo en contextos donde se contrapone a la idea de «patria». «Matria» se usa a veces como una alternativa a «patria» cuando se percibe que la «patria» representa exclusión o violencia, mientras que la «matria» evoca un sentido de hogar y cobijo. ¿«Día da Patria» o «Día da Matria» ?

Son todos los que están

No siempre es fácil citar a todos los representantes políticos en los actos públicos, y a veces sería mejor no citar a ninguno para que nadie se moleste por la omisión. Dicho esto, en el descubrimiento de dos bancos para mirar Cangas con tolerancia estaba el edil del PSOE Eugenio González, que no suele faltar en estos casos. Queda dicho.

Caminar sobre las aguas

Sorprende la cantidad de gente que echa en falta el agua en las duchas de las playas de Cangas. Me dice un asiduo que no hay día en que algún visitante no le pregunte por el asunto. También él lo cuestiona y lanza una invitación a reflexionar.