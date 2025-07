O BNG adianta en Cangas a celebración do Día da Patria Galega e avoga pola soberanía

O BNG celebrou onte na Praza das Pontes de Cangas un acto aberto con militantes e simpatizantes para conmemorar o Día da Patria Galega, nunha xornada de reivindicación política con participación de distintos representantes do Morrazo. Entre eles, o responsable comarcal e deputado autonómico, Paulo Ríos, as alcaldesas de Cangas e Moaña, Araceli Gestido e Leticia Santos, ou o membro da executiva nacional Xabier Pérez Igrexas. Non acudiu, por motivos persoais, o deputado en Madrid Néstor Rego, que estaba anunciado no cartel.

Ríos reivindicou o dereito do pobo galego a decidir por si mesmo e marcar o seu propio camiño. Incidiu en que o 25 de xullo é unha data que lembra cales son os obxectivos e o horizonte estratéxico do BNG, tamén nos diferentes gobernos municipais nos que está presente, entre eles Moaña, Bueu ou Cangas. A rexedora deste último destacou o compromiso do BNG coa defensa da Galiza desde os concellos, construíndo alternativas desde o municipalismo e apostando por políticas que prioricen o benestar da xente fronte aos intereses do capital». A nota literaria púxoa Daniel Costas recitando un poema de Xosé Manuel Millán a Bernardino Graña.