Un oasis de paz lejos del calor del desierto

Jadyatu, Karin, Yumana, Salka, Zaina, Abdalahi, Amhamed, Hamdza y Saleh son los protagonistas del programa «Vacacións en paz» de este año. Durante el verano volverán a pasar dos meses acogidos en hogares de O Morrazo, lejos de los 57 grados a los que llegan sus campamentos en Tinduf durante esta época del año. En su estancia, los pequeños podrán disfrutar de diferentes actividades y acceder a recursos inalcanzables en su día a día. El Concello de Moaña les brindó ayer una recepción, que se une a las celebradas previamente en Bueu y Cangas y en la que fueron agasajados con material escolar.

Después de estar jugando en el parque del ayuntamiento, los niños subieron al salón de plenos. Allí la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos Paz, les recibió junto a una amplia representación de la corporación municipal. No estaban los nueve menores que este año están acogidos en O Morrazo. Uno de los ausentes era Saleh, quien días antes tuvo que ser ingresado en urgencias y operado.

La regidora moañesa comenzó su discurso dando la bienvenida a los pequeños, diciéndoles que desde el Concello «sentímonos moi orgullosos de tervos aquí». Prosiguió felicitando la labor de la asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS), entidad con la que colabora el Concello en el programa. Santos reafirmó la importancia de «Vacacións en paz» como medida para «sacar aos menores dos campamentos nos que as condicións de vida no verán vólvense moi complicadas». Una de las niñas presentes, Zaina, que es la primera vez que viene a Galicia decía que «en Tinduf hace mucho calor y aquí no».

Zaina, de 10 años. / Fdv

"En Tinduf hace mucho calor y aquí no" Zaina — 10 años

Santos incidió además en la colaboración y atención que tiene SOGAPS para propocionar a los pequeños recursos a los que en los campamentos en territorio argelino sus familias no tienen acceso. Un ejemplo son las revisiones médicas a las que se somenterán los niños durante su estancia en O Morrazo, intercaladas con excursiones y estancias en el campamento urbano del Concello en las escuelas de Reibón y Seara.Cada uno de los niños tiene sus preferencias entre las actividades. Para Karim,que disfruta ya de su cuarto año en la localidad, su plan ideal en Moaña es «ir a la playa y jugar con las raquetas», mientras que para Salka, que afronta su segundo año en el municipio, su actividad favorita «es hacer manualidades durante el campamento urbano».

Karin, de 11 años. / Fdv

"Lo que más me gusta es la playa, ahí puedo jugar a las raquetas" Karin — 11 años

Salka, de 10 años. / Fdv

"En el campamento me gusta hacer manualidades" Salka — 10 años

Leticia Santos terminó su bienvenida con un agradecimiento dedicado a los pequeños, explicando que la importancia del programa no sólo era su acogida, sino el intercambio multicultural que se producía con su llegada. «Para lograr a paz no mundo debemos coñecer outras formas de entender e de ser noutras partes», afirmaba la regidora de Moaña.

Para lograr a paz munidal, debemos entender outras formas de entender noutros lugares" Leticia Santos Paz — Alcaldesa de Moaña

Finalizada la parte institucional, los miembros de la corporación municipal ofrecieron una mochila con material escolar a los niños como regalo de bienvenida.

Después de esto, los siete niños, junto a sus familias de acogida y a los miembros del Concello de Moaña posaron para la «foto de familia» con la que concluyó el evento.