La mejor artesanía se cita en Cangas

La feria de artesanía Argálica inauguró ayer su edición número 34 en los jardines de O Señal, con la presencia de la alcaldesa Araceli Gestido. Todo un recorrido en el que se citan arte, creatividad y trabajo hecho a mano con esmero y pasión. La feria se puede visitar hasta el próximo 27 de julio, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 23.00 horas. ¡No deben perdérsela!

Una "sardiñada" en Cangas para celebrar a la patrona de los marineros

Cangas comienza con las celebraciones a la Virgen del Carmen. Y una de las mejores maneras de honrar a la patrona de los marineros es precisamente disfrutando de los productos que la gente del mar trae a tierra. Y a estas alturas del año hay pocos pescados tan apetecibles como unas buenas sardinas asadas. Así que la Confraría da Misericordia-Gremio de Mareantes de Cangas organiza hoy una «sardiñada» popular. Será a partir de las 11.00 horas en la Alameda Vella con precios populares y música. ¡Buen provecho!

En vacaciones menos prisa y mejor cara

No sabemos si es por el calor o en algunos casos simplemente mala educación. Pero se ve a mucha gente de vacaciones un tanto apurada, con muchas exigencias y mucha prisa en los comercios. Las vacaciones son para aflojar el ritmo y no para avasallar al prójimo que está trabajando. Y si alguien tiene mucha prisa en sus comprar, no vaya a ser que le quiten el sitio en la playa, lo tiene fácil: ¡Madrugar más!