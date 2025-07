Os Galos presenta un novo número da súa revista de cultura marítima

Non hai lugar máis acaído que o antigo estaleiro da Banda do Río, a de «Purro», para a presentación dun novo número da revista da Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais Os Galos de Bueu. A publicación chega ao seu número 19 e o vindeiro ano celebra o seu vixésimo aniversario.

Unha vez máis a revista ofrece un variado achegamento á cultura marítima tradicional con artigos relacionados sobre as redes de pesca; unha historia sobre un convenio de 1814 entre patróns de Bueu e Beluso; dous textos sobre a illa de Ons, un sobre a súa expropiación e outro como escenario de ficcións; unha colaboración sobre as parellas de vapores de Marín; un achegamento a vida subacuática do mar de Bueu; ou unha homenaxe a Arturo Sánchez Cidrás, colaborador habitual da revista e que no último ano foi nomeado como Fillo Adoptivo de Bueu cos Galos como un dos colectivos promotores.

Desde a asociación explican que este ano non haberá encontro de embarcacións tradicionais, que a partir de agora será bienal, pero sí haberá unha semana náutica.