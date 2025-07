Cuatro noches de música en unas Festas do Carme con los fuegos aún en el aire

La comisión de fiestas y el Concello de Moaña presentaron ayer el cartel de las Festas do Carme 2025. Gracias al crowdfunding organizado a finales de mayo el grupo de jóvenes que asumió el año pasado la organización de los festejos logró salvar esta edición de las principales celebraciones del casco urbano de Moaña. En concreto habrá cuatro noches de música entre el miércoles 16 de julio y la velada del sábado 19. Ayer mismo ya se podían ver, estacionados en el entorno de los colegios de Reibón y Seara, los camiones de varias de las atracciones que pronto se instalarán en la alameda.

La recaudación de fondos es una medida adoptada después de que este año no hubiese voluntarios para pedir dinero por las casas de Moaña. Hasta este lunes se podrá donar dinero en las huchas repartidas en bares, comercios y locales como los clubes de jubilados de Moaña y Meira. Además, disponen de un Bizum y de un número de cuenta de donaciones que también estará disponible hasta este mismo lunes (ES2421004946262200269418).

De momento la comisión no puede garantizar el lanzamiento de los tradicionales fuegos artificiales, uno de los momentos álgidos históricamente en esta fiesta. La razón es su alto precio. El cartel oficial no incluye los fuegos. En función de la recaudación final se decidirá si se contrata o no este espectáculo, según indicó ayer Pablo Aspas, integrante de la comisión.

El programa ya garantizado incluye, la noche del miércoles 16 de julio, una verbena a cargo de la orquesta Los Player’s. La noche del jueves 17 de julio la música correrá a cargo de la orquesta Magos. La intención es completar ambas madrugadas con Djs.

El viernes 18 de julio se celebrará el Festival Terra, con las ya anunciadas actuaciones de los míticos Heredeiros da Crus y de otros grupos como Loita Amada, Chío, Papaquino y Bea Fernández.

El sábado 19 se celebrará el Onda Festival, una noche dedicada a música más actual para los jóvenes con varios Djs como Carlos González, DJ Charlie, DJ Su, Carlos Trino y Rodri Vegas. Las atracciones tendrán su última jornada el domingo 20 de julio, con precios más reducidos en el llamado Día del Niño.

Procesión

Por otro lado, la procesión marítima en honor a la Virxe do Carme del día 16 está garantizada. El exportavoz del PP de Moaña y bateeiro jubilado, Javier Carro, ha vuelto a ponerse al frente de la organización de esta bella tradición.