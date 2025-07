Las atracciones en Bueu superan el examen técnico y comienzan las fiestas del Carmen

Bueu ya vive las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que oficialmente comienzan hoy y se prolongarán hasta el jueves. Antes de comenzar los feriantes que acuden con atracciones tuvieron que pasar la revisión técnica para certificar que todos los aparatos están en regla y que cumplen con los requisitos de seguridad. Un examen superaron todas las atracciones.

El lugar elegido para su montaje es la explanada del aparcamiento de As Lagoas y el entorno de la pista de skate. En primer lugar se instalaron todos los puestos que presentaron la solicitud y documentación en plazo –el Concello tuvo que denegar tres peticiones presentadas fuera de tiempo– y ayer por la mañana se realizó la inspección técnica. Al recinto ferial acudieron responsables del gobierno local, Policía Local y técnicos de la empresa especializada contratada por el Concello de Bueu para esta revisión. La concejala de Cultura, Carmen García, confirmaba a primera hora de la tarde que todas las atracciones cumplían con los requisitos exigidos y por la tarde ya comenzaron a funcionar. Entre esos puestos hay hinchables, camas elásticas, simuladores de realidad virtual o el llamado «martillo». La que no estará es la del «saltamontes».

La Policía Local revisa la documentación con los feriantes de las fiestas del Carmen en Bueu. / Gonzalo Núñez

La programación de las fiestas del Carmen de Bueu arrancan hoy con un campeonato de petanca en As Lagoas a primera hora de la mañana y luego con la Travesía a Nado Udra-Pescadoira. Por la tarde, en el Centro Social do Mar, la Coral Polifónica de Bueu organiza el XVI Festival O Son do Mar, que este año está dedicado a Pablo Diéguez Pais, antiguo integrante y directivo de la agrupación y que falleció recientemente.

Uno de los platos fuertes de las fiestas de este año será a partir de las 22.30 horas en la explanada contigua al Centro Social do Mar, con el concierto de Ortiga, uno de los integrantes de Boyanka Kostova. La siguiente verbena será el lunes 14 con la orquesta Furia Joven.