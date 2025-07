La construcción de vivienda repunta en la comarca, con 513 proyectos desde 2019

La construcción de vivienda nueva ha repuntado con fuerza en los últimos años en la comarca de O Morrazo. Los datos de los departamentos municipales de Urbanismo se ven ahora refrendados con el informe que acaba de presentar el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), en el que recoge la evolución del visado para la construcción residencial en el periodo 2019-2024. En estos seis años se visaron un total de 513 viviendas entre los ayuntamientos de Cangas, Moaña, Bueu y Marín. Resulta especialmente significativo el dato del ejercicio 2024, en el que se superan las 130 y se doblan los proyectos con respecto a 2023.

Ese dato del último ejercicio está en consonancia con la situación a nivel autonómico, tal como precisa el decano del COAG, Luciano Alfaya. «Hai unha certa tendencia á estabilización, alcanzado en 2024 o máximo dos últimos dez anos ao visar 3.484 vivendas de nova planta en Galicia», ilustra.

Los datos de la comarca de O Morrazo no están desagregados por municipios –una estadística que solo se tiene para los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes– pero reflejan una tendencia al alza, salvo un bache en 2023. Así, en 2019 se visaron 55 nuevos proyectos; en 2020 fueron 83; en 2021 se llegó a los 93; en 2022 la cifra bajó ligeramente hasta los 81; y en 2023 el descenso fue más acusado, hasta los 65. Esta dinámica se invirtió en 2024 porque el número de proyectos visados se multiplicó por dos y alcanzó los 136.

Sobre esta fluctuación, desde el COAG señalan que debido a situación derivada de la pandemia hubo un crecimiento en la tramitación de expedientes para obra nueva en 2021 y 2022. En 2023 hubo un descenso, en especial en el caso de la vivienda colectiva, «seguramente polo efecto diferido no tempo do sucedido nos meses da pandemia, con retrasos administrativos e a contención do investimento», razona Luciano Alfaya.

La situación volvió a virar de manera significativa en 2024, algo que se puede apreciar de manera evidente en las propias estadísticas de O Morrazo: de los 65 proyectos visados en 2023 a 136 en 2024. Un alza que abarca tanto a la construcción de edificios –con un gran empuje en Moaña y Bueu– y en vivienda unifamiliar. En el caso más concreto de la tipología unifamiliar el incremento reflado entre 2020 y 2022 se debe al «efecto pandemia» en la población y la contención de los últimos años se relaciona con el encarecimiento de los materiales de construcción.

Una media por cada 1.000 habitantes

Aunque la estadística del COAG no cuenta con los datos para municipios de menos de 30.000 habitantes, sí que incluye una estimación de nuevas viviendas por cada 1.000 habitantes. Así, en O Morrazo destaca el caso de Bueu, con entre 8 y 10,9 viviendas por cada 1.000 habitantes durante el periodo 2019-2024, el dato más alto de la comarca. En Cangas la media es de entre 6 y 8 nuevas viviendas por cada 1.000 habitantes; en Moaña es de 4 a 6; y en Marín es de 2 a 4 en esta franja de seis años.

El informe del COAG también deja otros dos datos de interés. En primer lugar, pese al repunte en la construcción los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia constata que la vivienda protegida representa menos del 5% del total construido. Y el segundo es el número de viviendas visadas en 2024 es un 164% más que con respecto a 2014, en plena crisis del ladrillo. Pero representan solo el 10% de las registradas en 2004 y el 20% con respecto a 1994, en plena burbuja inmobiliaria.

