Alternativa apremia a que Costas e a Xunta rexeneren a praia de Liméns

No pleno do Concello de Cangas celebrado recentemente, o Partido Popular presentou unha moción para instar a realizar actuacións en Liméns, e Alternativa dos Veciños (AV) lembra que durante o goberno anterior presentouse a Costas do Estado un proxecto de rexeneración dunar, mellora da accesibilidade e recuperación ambiental, unindo así SantaMarta-Liméns e a ponte romana, co obxectivo de canalizalo a través dos fondos europeos Next Generation.No mandato de Victoria Portas, engaden, tamén se solicitou a colaboración da Xunta de Galicia, «pero nunca se obtivo unha resposta positiva». «Mentres tanto, ambos organismos, Costas e Xunta, actuaron unilateralmente onde lles pareceu, sen coordinación co Concello nin coa veciñanza», indican.

Segundo AV, o goberno actual (BNG, PSOE e IU) dixo que Costas “arreglaría o paseo”, pero a día de hoxe «non existe ningún compromiso oficial publicado nin acordo que garanta esa actuación». Agarda que non se trate «dunha promesa máis que quede en nada», como fixeran co goberno anterior, e reclaman «a reactivación do proxecto, a creación dunha mesa interadministrativa de coordinación entre Concello, Costas e Xunta, e un compromiso financeiro real para recuperar este espazo natural protexido». Di que praia de Liméns «non pode seguir sendo moeda de cambio no xogo partidista, nin obxecto de mocións oportunistas sen consecuencias prácticas».