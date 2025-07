Sol y playa sí, pero con precaución

Esa es la advertencia que desde la Asociación Española contra el Cáncer hicieron ayer en Cangas, en una jornada informativa para alertar del peligro de intentar broncearse sin protección. Y es que sin ser de los más conocidos o temidos, el cáncer de piel sí ostenta el dudoso honor de ser el más común.

Los pulpos en Bueu no solo llegan del mar... ¡hasta caen del cielo!

No se piensen que es una exageración o que está relacionado con el excelente inicio de la campaña del pulpo. En este caso es literal. Pero estos pulpos que caen del cielo no son como los de la ría: se trata de la decoración que hay en la calle peatonal Eduardo Vincenti, que se colocó para las jornadas gastronómicas alrededor del cefalópodo en mayo. Pero el mes de mayo ya hace tiempo que se acabó y las nortadas que suelen sacudir Bueu ya provocaron la caída de alguno de estos pulpos. De momento parece que no le cayeron a nadie encima, pero hace unos días estuvieron muy cerca. Como dirían en una retransmisión futbolística: arrentes do pau.

Mucho ojo en el monte

Ya llevamos un par de días con intenso olor a humo y a quemado en la comarca. Un incendio en una finca en el centro de Cangas y una superficie de 10 hectáreas entre Marín y Pontevedra. Hay que andarse con mucho ojo y si alguien ve algún «bulto» sospechoso por el monte que avise a las fuerzas de seguridad.