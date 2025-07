Incredulidad en Lapamán: hace un asado en la playa y pone en jaque la bandera azul

Ese dicho de que el sentido común es el menos común de los sentidos es una verdad como un templo. Hay cosas que si no se ven son casi imposibles de creer, como que a una persona se le ocurra hacer un asado en plena playa. Así como lo leen. Es lo que pasó este fin de semana en Lapamán, donde ya están acostumbrados a fenómenos extraordinarios. Solo hay que recordar a la familia que el año pasado llegó con su todoterreno literalmente a pie de playa, sobre la misma arena y pasando por un tramo de escaleras.

Lo del asado ocurrió este fin de semana y le ha supuesto un buen susto al Concello de Bueu, que recibió un aviso de Adeac, que es la entidad que concede las banderas azules. La concejala de Turismo e Praias, Silvia Carballo, apunta que en principio la enseña de Lapamán no corre peligro porque se trató de un hecho puntual, que se espera que no se vuelva a repetir. «Non temos identificada á persoa, pero sabemos que a iso das 14.30 horas do sábado púxose a asar na praia, preto da orilla. Foi xusto na hora da comida dos socorristas: un deles estaba comendo e outro estaba de garda no posto, pero debido as dimensións da praia non viu o que estaba pasando», explica la concejala bueuesa.

En todo caso, para que esto no vuelva a suceder desde el Concello de Bueu han tomado medidas. La primera es la compra de una torre de vigilancia que se colocará sobre el arenal y que permitirá a los socorristas tener una visión más amplia sobre lo que sucede en todo el arenal.

Ordenanza municipal

Con todo, desde el Concello de Bueu hacen una evidente llamada a la cordura y al sentido común. La ordenanza municipal de playas prohíbe taxativamente enceder fuego en la playa. «Ademais estamos falando de que o sábado facía bastante vento, que podía levar faíscas cara o monte e ocasionar un incendio grave», advierte Silvia Carballo.

El suceso de este sábado llegó a ser grabado con un teléfono móvil por una persona que estaba en la playa y se lo comunicó a Adeac. La asociación se puso luego en contacto con el Concello de Bueu para advertir de la situación. «A non ser que esta situación se repita a bandeira azul de Lapamán non peligra. Despois do acontecido este fin de semana trasladamos as explicacións pertinentes a Adeac, así como a solución que imos implementar», señala Carballo.

Desde el Concello de Bueu condenan este tipo de hechos y solicitan a los usuarios de las playas que si son testigos de algún tipo de comportamiento incívico o peligroso se lo comuniquen a los socorristas o que avisen a la Policía Local. Y es que visto lo visto está claro que no se puede confiar en el sentido común.