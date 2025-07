El pleno de Bueu aprueba la declaración de la piscina como servicio público y allana el camino para licitar la gestión

Han sido necesarios más de cuatro años y 1.561 días, como puntualizaba el concejal no adscrito Daniel Chapela, desde la apertura de la piscina de As Lagoas para que por fin el Concello de Bueu pueda afrontar el trámite decisivo para licitar la gestión de esta infraestructura pública. Una dotación que desde abril de 2021 está abierta al público de manera gratuita y asumiendo todos los costes el propio ayuntamiento a través de los presupuestos municipales. Ayer el pleno aprobó por fin la declaración de servicio público para la piscina, el reglamento de régimen interno y un modelo de gestión indirecta a través de un contrato de servicios. Un primer paso necesario para luego aprobar la ordenanza fiscal reguladora de precios públicos, que es un requisito imprescindible para poder licitar el contrato de gestión.

Este asunto abría la sesión del pleno ordinario de ayer y se aprobó con los votos del grupo de gobierno BNG y PSOE, mientras que el PP y el edil no adscrito optaron por abstenerse. La portavoz popular, Elena Estévez, ya adelantó durante su intervención que su grupo aprovechará el periodo de exposición pública de 30 días hábiles para presentar alegaciones, como un horario más amplio o más días de apertura para captar a un mayor número de usuarios y adaptarse a sus horarios. En concreto apuntaba a la posibilidad de un horario continuo, sin cerrar a mediodía –de 13.30 a 16.30 horas– como está previsto ahora.

El encargado de exponer la propuesta municipal fue el concejal delegado de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, que hizo un repaso por todos los trámites y estudios realizados durante estos cuatro años. Una tramitación que tuvo que adaptarse a los criterios de los diferentes servicios técnicos que pasaron durante este periodo por el Concello y que comenzó a adquirir velocidad de crucero a principios de este 2025. En este punto Leal fue comedido, pero en el cierre del debate el alcalde, Félix Juncal, fue mucho más explícito y contundente. «Durante moito tempo tivemos un nivel de frustración demasiado alto, era un querer e non poder avanzar», afirmó el regidor municipal.

El concejal no adscrito Daniel Chapela en primer término y el grupo municipal del PP, ayer en el pleno de Bueu. / Gonzalo Núñez

El estudio económico-financiero presentado ayer prevé para los primeros años de funcionamiento del nuevo contrato unos gastos de casi 440.000 euros frente a unos ingresos de casi 385.000 euros. Una diferencia que inicialmente deberá ser asumida por el Concello vía presupuestos municipales hasta que esas dos partidas consigan equilibrarse. Durante el debate de ayer desde el gobierno local apuntaron que la licitación del contrato de gestión significará dotar de equipamiento y abrir las salas de fitness y gimnasio, lo que a su vez repercutirá en un mayor número de usuarios. El modelo de gestión será de forma indirecta a través de un contrato de servicios con una empresa. La gran diferencia con la modalidad de una concesión es que con esta figura el Concello mantiene el control de la piscina y se encarga directamente de cobrar a los usuarios los precios públicos por el uso de la piscina.

Resumen de los precios públicos

La aprobación de esos precios públicos será el siguiente paso, que se prevé llevar en paralelo con el trámite de declaración de servicio público. De todos modos la tabla de precios ya figura en ese estudio económico financiero. Los aspectos más relevantes son que el abono familiar se reduce a una única modalidad, con un precio de 40,95 euros; el precio de las cuotas para los menores de 21 años, personas con movilidad reducida y para pensionistas y mayores de 65 años erá de 20,95 euros; el abono mensual individual será de 26,95 euros, la entrada general de un día será de 5,95 euros o de 3,95 en su versión reducida y la matrícula en alguno de los cursos será de 25 euros.

El concejal no adscrito Daniel Chapela reconoció que no todos los servicios públicos deben ofrecer un superávit económico y que se pueden complementar con aportaciones de los presupuestos municipales. Sin embargo, aseguró que los datos que maneja el Concello sobre usuarios, costes e ingresos le suscitan dudas. «Os números non cadran», afirmó. Con todo optó por la abstención para facilitar que la declaración de servicio público y el contrato de gestión se puedan agilizar.

Entre los primeros asuntos dle orden del día había una petición del propio Chapela solicitando la comparecencia de la concejala de Turismo, Silvia Carballo, acerca del Corpus. Una petición que fue rechazada por el bipartito BNG-PSOE explicando que la concejalía delegada de esta fiesta es la de Cultura y le invitaron a presentar una nueva solicitud de comparencia dirigida a su responsable, Carmen García.