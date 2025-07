La jueza archiva las actuaciones contra el concejal de Cangas Eugenio González, denunciado por tramitación de un vado

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cangas ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo, una vez que la resolución sea firme, de las diligencias abiertas al concejal del PSOE en Cangas Eugenio González por un presunto delito de falsedad documental a partir de la denuncia presentada por una vecina en relación al trámite de baja de un vado.

El auto judicial dictado por la titular, Paloma Míguez Álvarez, se ampara en que el hecho no es constitutivo de infracción penal o no aparece suficientemente justificada su perpetración, aunque la medida no es firme y contra ella se podrá interponer recurso de reforma y/o de apelación. Se pone fin así a las diligencias sin llegar a una resolución sobre el fondo, «sin perjuicio de la eventual reapertura de la presente investigación si a la misma se aportaran nuevos elementos de hecho a tomar en consideración», advierte el auto.

El asunto salió a la luz después de que edil Eugenio González fue conducido por la Guardia Civil a declarar, el pasado 5 de febrero, debido a una denuncia por usurpación de identidad en unos hechos ocurridos dos años antes, en febrero de 2023, cuando era edil en la oposición. Supuestamente el concejal firmó una solicitud para dar de baja un vado a nombre de una tercera persona que estaba en proceso de divorcio. La retirada del vado no llegó a tramitarse, pero su titular fue quien denunció. Eugenio González ya no pertenecía entonces al gobierno con ACE, en el que ejerció como edil de Urbanismo.

El concejal socialista se acogió entonces a su derecho a no declarar y tras pasar por el cuartel de Cangas quedó en libertad. Este martes a mediodía, a preguntas de este periódico, González se limitó a expresar su satisfacción por el sobreseimiento de las diligencias: «Solo quiero decir que con la misma dignidad que decidí no hablar ni hacer declaraciones cuando sucedieron los hechos, ahora haré lo mismo». Y añadió que espera «que se disculpen los que entonces hablaron y difamaron». «Siempre tuve la conciencia tranquila», asegura, y se muestra «satisfecho» con el auto judicial.

También interrogado por FARO sobre este asunto, el grupo municipal socialista salió a la palestra para felicitarse por que «as actuacións contra Eugenio González quedan arquivadas» debido a que «o xulgado non aprecia delicto e restaura o honor do concelleiro socialista de Cangas», según consta en el auto dictado el pasado día jueves. Asimismo, exige «disculpas públicas inmediatas» al Partido Popular y Alternativa dos Veciños «polo seu carroñeirismo político lamentable».

A través de un comunicado, el PSdeG-PSOE incide en que el auto «restaura así o honor do concelleiro, deixando claro que non cometeu ningún delicto cando, actuando de boa fe, tratou de axudar a un veciño nun trámite administrativo relacionado cun vado permanente». «Vén de quedar claro que González, que daquela nin sequera era concelleiro, tan só tratou de facilitar unha xestión a un cidadán, descoñecendo que o vado non estaba ao nome desa persoa», añade.

El grupo socialista de Cangas, «unha vez que a Xustiza tense pronunciado, esíxelle disculpas inmediatas ao grupo municipal do PP e tamén á AV «pola sarta de barbaridades que levan meses soltando, tratando de enfangar a un compañeiro de Corporación, faltándolle ao respecto e demostrando un grao de carroñeirismo político lamentable». Les pide que pongan «o mesmo énfase en desdecirse do que puxeron para acusar gratuitamente a unha persoa que cometeu un erro levado polo afán de axudar a un veciño».