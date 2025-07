El Concello de Cangas requiere la limpieza de A Tiradoura y vigilará las fincas urbanas

El Concello de Cangas remitirá un requerimiento al propietario de la finca de A Tiradoura para que proceda a la limpieza de la misma y a la tala de especies alóctonas –acacias, fundamentalmente– después del pequeño incendio registrado en la tarde del domingo, que despertó la alerta en el vecindario. Lo hará al mismo tiempo que se compromete a extremar la atención no solo en esta finca sino en todas las situadas en el ámbito urbano, para que estén perfectamente desbrozadas ante el peligro de incendio en plena época estival.

Así lo ha manifestado el concejal de Urbanismo, Vivenda e Medio Ambiente de Cangas, Antón Iglesias, que señaló que «prestaremos mayor atención a esta y a otras fincas urbanas por el mayor riesgo que tienen por su situación», al mismo tiempo que ejemplificó este proceder con el hecho de que ayer mismo «ya se notificó a los dueños de otra parcela, situada en la avenida de Bueu, para que procedan a su limpieza».

En cuanto a la de A Tiradoura, Iglesias apunta que «ya el año pasado se requirió su limpieza y la tala de las acacias, y así lo hicieron. Ahora volveremos a exigirlo». Una de las quejas de los vecinos es que, tras proceder a esta tala se dejó parte de esa madera en la finca en lugar de retirarla. «Esa madera se puede almacenar temporalmente mientras no se retire, pero no se puede quedar allí, aunque el principal problema en esa parcela es la maleza», sentencia.

Imagen del pequeño incendio en la finca de A Tiradoura. / Gonzalo Núñez

Mientras, los vecinos de la zona mostraron su malestar por el estado de la finca y por lo que pudo haber sucedido si no se hubiese actuado con rapidez por parte de los servicios de emergencia. Una de ellas, Diana María Lago, asegura llevar más de tres años presentando escritos de protesta tanto ante el Concello como ante otras instituciones, sin que hasta el momento le hayan dado una solución. «Llevo desde 2022 denunciando la situación. Las fincas tienen que estar limpias a 31 de mayo y nunca se cumple. Solo cortó en 2023 cuando se le amenazó con una multa», explica, antes de manifestar que también ha planteado la situación ante la Xunta de Galicia, «que me respondió que la competencia es municipal».

Más allá de la maleza que inunda la parcela, esta vecina habla de la presencia de acacias, «que son una especie prohibida. Las cortaron en su momento y dejaron la madera allí. Pero tampoco podan los robles y nadie dice nada». Asegura que la única respuesta que recibió del concello fue hace años, apuntando que todo estaba en orden. «Cuando les pedí el informe de la Policía ya no me contestaron», dice. También escribió a la Valedora do Pobo, que a su vez requirió al concello varios informes, «pero no le contestaron».

«Esta vez quedó en un susto. Vimos que había humo, avisamos y vinieron rápido, pero si eso pasa de noche igual no lo contamos», advierte, alertando de la presencia en la finca de «niños haciendo botellón».