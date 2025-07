El «tinta femia» de Cela hace honor a su nombre

El pregonero de la XIX Festa do Tinta Femia de Cela, Juan Veiga Alfonso, comenzaba el sábado su discurso refiriéndose al nombre esta variedad de vino que identifica a la parroquia bueuesa. «Chámase tinta femia porque mentras os homes traballaban no mar para traer o sustento á casa, as mulleres eran as que coidaban a familia e as fincas», decía. Y entre las fincas destacan obviamente las viñas. Este año participan en la fiesta siete cosecheros y tres cosecheras y curiosamente en la cata a ciegas los expertos encargados de valorar los vinos se inclinaron por la producción femenina. El primer premio fue para Josefina Fazanes Cerviño, el segundo para Carmen Cerqueiro Pazos y el tercero para Laura Freire Núñez. Un tinta femia más «femia» que nunca. La fiesta también incluye un reconocimoento a través de jurado popular, que también eligió a sus favoritos: el primero fue para Manuel Freire Carballo, el segundo para Fernando García Cendón y el tercero para Álvaro Estévez Lobeira.

La Festa do Tinta Femia de Cela ponía este año a la venta 1.300 botellas, 130 por cada viticultor. Como ya es habitual a cada uno de los participantes se le asignaba un número del 1 al 10 para identificar sus botellas y, salvo la organización, nadie sabía qué numero se correspondía a cada cosechero. Una forma de evitar favoritismos y de animar a los asistentes a dejarse guiar por su instinto y a probar varios vinos.

Una añada excelente

El jurado de la cata a ciegas se reunió ayer a mediodía y entre los presentes estaba Antonio Portela, que es viticultor, productor e integrante de la Asociación Gallega de Sumilleres. El experto destacaba que esta añada del tinta femia destaca por su calidad. «Es de las mejores que recuerdo. El vino está muy bueno y, sobre todo, es muy varietal. Es decir, esta cosecha representa muy bien las características que debe tener el tinta femia», explicaba al terminar la cata.

Los integrantes del jurado tenían que valorar aspectos como el aroma, sabor, acidez y color del vino y si estos parámetros se ajustaban a la tipicidad del tinta femia. «Estamos hablando de un vino con un color no muy intenso, con aromas primarios y balsámicos y con un sabor con poco alcohol, fresco y de cierta salinidad», añadía Antonio Portela.

Expertos y profanos evidencian gustos diferentes

Al final su dictamen se inclinó por conceder el primer premio a las botellas identificadas con el número 6, que al final de la fiesta se supo que se correspondían a la cosecha de Josefina Fazanes Cerviño.El segundo fue para Carmen Cerqueiro y el tercero para Laura Freire. El criterio de expertos y profanos rara vez coincide y esta XIX Festa do Tinta Femia no fue una excepción. Los tres reconocimientos del jurado y del público fueron completamente diferentes, lo que da una idea de la variedad de gustos. El jurado popular se inclinó por las cosechas de Manuel Freire, Fernando García y Álvaro Estévez.

Desde la Asociación de Viticultores de Bueu mostraban ayer su satisfacción por el resultado de la fiesta, que regresaba tras un año de ausencia, y que cada uno de los tres días reunió a cientos de asistentes. Ayer a mediodía se confiaba en superar las 1.000 botellas vendidas. A partir de ahora viticultores y Concello de Bueu tienen previsto ponerse en marcha para conseguir la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia para el tinta femia. Un reconocimiento que no es solo para la fiesta en sí, sino para todo el proceso a lo largo de un año para el cuidado y trabajo de las viñas y la elaboración del vino.