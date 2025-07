La Policía moañesa homenajea al agente «Lele»

Agentes de la Policía Local de Moaña en activo y varios de los antiguos integrantes del cuerpo jubilados a lo largo de los últimos años organizaron ayer una bonita despedida sorpresa al policía José Manuel Pérez Santiago «Lele», que a los 61 años completó ayer la última jornada de trabajo antes de su jubilación definitiva. Justo este mes, Lele, alcanzaba la cifra de 36 años de servicio en el cuerpo municipal, al que ingresó en 1989.

Como una forma de honrar a su pasado, el agente realizó su última ronda, ayer, con el mismo uniforme con el que empezó a finales de los años 80. Mientras recorría la villa sus compañeros y excompañeros aguardaban, por sorpresa, en el consistorio, así como la alcaldesa, Leticia Santos, y la concejala del gobierno local María Ortega. Cuando entró, la sorpresa le llegó desde la segunda planta, lo que recibió con sorpresa y luciendo el gorro y la porra que vestía con su antiguo uniforme.

Antes de entrar en el cuerpo municipal, Pérez fue jugador de fútbol. Conscientes de ese pasado sus compañeros le regalaron un balón de fútbol de diseño clásico firmado por todos y expresándole sus mejores deseos para la nueva etapa que se le abre en la vida.

«Lele» con sus compañeros de promoción. / | Gonzalo Núñez

Lele, ayer, tras abrazarse a todos los que participaron en la sorpresa, explicó que casi toda su actividad profesional se desarrolló en el cuerpo municipal de Moaña «al que entré cuando vi la oportunidad de convertirme en policía». Antes había vivido de su habilidad como futbolista «en la cantera del Celta y en equipos como el Arosa y el Alondras. Jugué al fútbol hasta los 24 años», recuerda.

Con casi todo su primer verano sin responsabilidades por delante. Lele explica que de momento no tiene previsto ningún viaje. «Haré la rutina de siempre. Mi mujer todavía no se jubiló, así que me toca esperar», dijo con humor.