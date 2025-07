O «Júlio Cesar» de Chapitô conquista o Premio do Público da XLII Mostra de Teatro de Cangas

A Companhia do Chapitô (Portugal) vén de gañar o Premio do Público da XLII Mostra de Teatro de Cangas coa obra «Júlio Cesar». Non é a primeira vez que os lusos conseguen este galardón, xa que xa o recibiran no ano 2014 con «Macbeth» e posteriormente no 2019 con «Electra».

O encargado da distribución da obra, César Arias, afirmou que dende o equipo senten unha «alegría tremenda» ao ter recibido este recoñecemento. Ademais, declarou que «o fenómeno Chapitô fideliza público e en Cangas ten unha acollida absolutamente fiel».

Arias relacionou o éxito de Chapitô en Cangas coa gran conexión que ten o público cangués co humor baseado en dramas que caracteriza a obras como «Júlio Cesar». «Chapitô ten un toque hiper especial para facer da traxedia e do drama unha comedia irresistible», argumentou o encargado da distribución. Outro factor que engadeu ao triunfo da compañía na Mostra de Cangas é que teñen unha «capacidade de chegar a todo o mundo dunha maneira tan clara, tan dinámica, absurda e marabillosa á vez».

«Júlio Cesar» é unha reinterpretación teatral que conta os diferentes eventos que marcaron a vida do xeneral e estadista romano. Para iso, a compañía sérvese do tratamento de material documental e da parodia. Con isto busca que o público se replantee se Julio César era realmente un tirano que merecía morrer ou un heroe marcado polas circunstancias do seu tempo.

A peza teatral está dirixida por José C. García e Cláudia Nóvoa e protagonizada por Jorge Cruz, Pedro Diogo e Susana Nunes. Aínda que a estrea absoluta foi no ano 2024, a actuación sobre o escenario de Cangas supuxo a primeira toma de contacto co público de Galicia.

A Companhia do Chapitô foi creada en 1996. Coas súas obras busca valorar o uso da comedia para cuestionar os aspectos da realidade física e social. Dende a súa fundación, levan producidas preto de 40 creacións orixinais, presentadas tanto no seu Portugal natal como en países arredor do mundo como Alemaña, Arxentina, Brasil, Cabo Verde, China, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega,Rusia, Suecia ou Uruguai.