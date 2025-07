A Mostra baixa o pano cunha sentida homenaxe a Henrique Harguindey, un dos seus impulsores

A Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas baixou onte o pano da súa cuadraxésimo segunda edición, un peche cargado de emoción e sentimento pola homenaxe a un dos seus membros impulsores: o profesor e tradutor Henrique Harguindey. Unha lembranza que a pesar da tristura pola pérdida foi tamén un berro de ledicia para lembrar as vivencias e o «excepcional legado que nos deixa», como dicía a directora artística da Mostra, María Armesto.

Non é casual que para pechar a edición deste ano a montaxe escollida fose «As gardiás ou o nó de tecelán» a cargo de Teatro de Ningures. Trátase da derradeira tradución que realizou do francés ao galego Harguindey e é un texto que fala sobre vivir dignamente e os coidados na vellez. «Grazas a esta magnífica obra sobre a necesidade dunha sociedade dos coidados permitiron que o meu pai, xa enfermo cun cancro terminal, fora despedido entre aplausos por aqueles e aquelas a quen sempre quixo e coidou: a veciñanza de Cangas», aseguraba onte sobre as táboas do Auditorio de Cangas Breixo Harguindey. Esta obra foi estreada o pasado mes de novembro, apenas un mes antes do pasamento de Henrique Harguindey.

A función de «As gardiás ou o nó do tecelán» no peche da Mostra de Teatro de Cangas. / Gonzalo Núñez

Nesta homenaxe participaron tamén Casilda Alfaro, que ademais é unha das actrices de «As gardiás ou o nó de tecelán», quen leu o texto de despedida que deixou preparado Henrique Harguindey para a súa cerimonia de despedida laica o pasado mes decembro. E Salvador del Río, que naquela ocasión a petición do propio Harguindey recitou o poema «Quero ir a Lugo» [era natural da cidade lucense], de Celso Emilio Ferreiro, e que onte volveu a ler.

Na súa despedida Breixo Harguindey lembrou á súa nai, Maruxa Barrio, finada en xaneiro de 2023 e tamén figura esencial da cultura e para a Mostra. Unha lembranza en forma de «berro afectado en favor da vida, en contra do asasinato da nosa cultura, do noso país e da nosa paisaxe. Altri non!». Un berro acollido cun gran aplauso por parte de Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas.