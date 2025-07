Los comuneros de O Hío tramitan adecentar el vial a Melide donde embarran los coches

Las quejas de usuarios por el mal estado del vial entre Donón y Melide, repleto de socavones que lo hacen «impracticable» para el tráfico rodado, no cesan. Miembros de la asociación de vecinos se han unido a la demanda de soluciones a sus propietarios, la Comunidade de Montes de O Hío, y también al Concello de Cangas para que colabore en acondicionarlo. Los comuneros ya han pedido permiso a la Consellería de Medio Ambiente, al tratarse de espacios de Rede Natura, para realizar trabajos de limpieza, acondicionamiento y «parcheo» de la pista, y el consistorio echará una mano con una pala para reabrir los surcos de pluviales. En todo caso, ambos coinciden en que se trata de pistas forestales, no de una carretera convencional, y abogan por disfrutarla a pie o con medios sostenibles, preservando su valor ambiental frente a los excesos de la masificación turística.

Un cartel de los comuneros advierte del mal estado de las pistas forestales. / G.Núñez

Desde la directiva de la asociación de vecinos de Donón inciden en que el tramo circular que conecta con lugares como la playa de Melide o Cabo Home está «cheo de baches e tamén de silvas», y que las quejas del colectivo vienen de atrás pero no se resuelven. La Policía Local también reconoce múltiples llamadas por esta situación, pero se limitan a constarlo, pues no tienen competencia ni potestad para hacer otra cosa.

«O problema non son as pistas de Melide, senón unha xestión turística historicamente nefasta das administracións (Concello, Deputación, Xunta) que veñen promocionando sen control e sen dotar dos servizos mínimos unha zona que, polo seu valor ambiental, debía de ser coidada e preservada e non vítima da masificación turística», argumenta la directiva de los comuneros, y lamenta que «o dano está feito e mudar o chip agora vai ser complexo». Explican que se trata de pistas para uso forestal, localizadas en Rede Natura, «o que impide facer achega de áridos ou calquera outro elemento de fóra para o seu arranxo". Aún así, tomarán medidas inmediatas: «Imos comezar a vindeira semana -estamos á espera de tramitar os permisos precisos- traballos de limpeza e acondicionamento das gabias para despois tentar “parchear” a pista co material obtido no arranxo das cunetas», anuncian.

Transeúntes y vehículos, en el vial que mira a la Costa de Soavela e Illas Cíes. / G.Núñez

Dicen que con la legislación vigente «é o único que desde a Comunidade podemos facer, e desde logo tampouco cremos que colapsar de vehículos a contorna de Cabo do Home sexa axeitado, tanto pola riqueza ambiental da zona coma polo perigoso de xestionar unha evacuación de centos de coches se fose preciso», advierten.

Un grupo de vecinos de Donón, transitando ayer por un tramo deteriorado del vial. / G.Núñez

Entorno abandonado

Además de las pistas de Melide, consideran que el resto del entorno precisa atención. «Tamén o xacemento do Facho, que esmorece no desleixamento das administracións, precisa dun proxecto no que se impliquen as Administracións Públicas e no que se teña en conta a veciños e comuneiros para evitar os problemas recorrrentes todos os veráns». Desde la Comunidade de Montes «estamos fartas e fartos de boas palabras, de asinar convenios nos que logo non se invisten cartos», se quejan. Y ponen ejemplos de esa política y de los criterios que se aplican: «Porén, esta mesma semana, estiveron a gravar o enésimo vídeo publicitario polos arredores de Donón para turismo dunha administración pública. Para iso si semella que hai diñeiro».