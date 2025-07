La Xunta se escuda en un informe jurídico para negar la titularidad vecinal de las casas de Ons

Cuatro años después la Mesa por Ons volvió a reunirse. Representantes de la Xunta de Galicia, Concello de Bueu y de la asociación de vecinos volvieron a sentarse para analizar las necesidades y reivindicaciones de los isleños. A pesar de los cuatro años transcurridos desde el último «cara a cara» la posición del gobierno autonómico no se ha movido ni un milímetro en el asunto que más preocupa a los vecinos: la propiedad de sus viviendas. Desde la Consellería de Medio Ambiente expusieron que se trasladó una consulta a su departamento jurídico, que ofreció un dictamen ya conocido: la isla de Ons es un bien demanial y no procede la desafectación de las casas para reconocer la titularidad vecinal. Un argumento que sigue sin convencer ni a vecinos ni a Concello, que continuarán defendiendo esta reivindicación y sostienen que se trata de una cuestión de voluntad política.

La reunión de ayer se celebró en la sede del Parque Nacional Illas Atlánticas en Vigo, se prolongó durante más de dos horas y congregó a representantes de varias consellerías: Medio Ambiente, Cultura, Presidencia y Facenda, además de los responsables del parque nacional. A pesar de la nutrida representación por parte de la Xunta tanto la asociación de vecinos como el Concello de Bueu, con el alcalde Félix Juncal a la cabeza, lamentaron la ausencia de los conselleiros implicados, en especial de la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. «A creación desta mesa foi un compromiso adquirido por ela e despois de todo o tempo que levamos reclamando que se reúna ben podía ter reservado un oco na súa axenda», señalaba la presidenta de la Asociación de Veciños e Amigos da Illa de Ons, María José Pérez.

Un momento de la reunión de la Mesa por Ons celebrada ayer en Vigo. / Adrián Irago

El primer asunto que se puso sobre la mesa, y el más importante para los vecinos, fue la propiedad de las viviendas. La falta de avances en este sentido quedó patente cuando, según vecinos y Concello de Bueu, desde Medio Ambiente reconocieron que no se había hecho un análisis de la propuesta para la modificación de la Lei 5/2001 –que establece el régimen de concesiones– presentada por la asociación vecinal hace cuatro años. «En teoría tiñan que levala ao Consello Consultivo, pero parece que o que se fixo foi unha consulta ao departamento xurídico, que dictamina que non procede a reversión das nosas vivendas porque a illa é un ben demanial», manifiesta María José Pérez. Concello y vecinos solicitaron una copia de ese informe jurídico y se comprometieron a enviar de nuevo su propuesta de modificación legislativa. «Quedaron en que a estudarían e a vería o departamento xurídico», añade Pérez.

La problemática de las viviendas tiene una segunda derivada, que es la regularización de los anexos. En este sentido la asociación presentó ayer una veintena de expedientes y desde Medio Ambiente se comprometieron a estudiarlos «caso a caso» para intentar ofrecer una respuesta este mismo año.

Posible convenio Medio Ambiente, Concello y navieras para bonificar el billete

El orden del día incluía la posible bonificación del billete de barco para los vecinos de la isla de Ons, un asunto que se volverá a tratar al finalizar el verano. La propuesta que pone encima de la mesa la Consellería de Medio Ambiente es un convenio entre el gobierno autonómico, Concello y navieras. «Nós non queremos ser meros espectadores, senón ser garantes da defensa dos intereses do pobo de Bueu e por iso entendemos que isto debería ir máis alá, co Concello formando parte dalgún órgano de decisión», expresó el alcalde, Félix Juncal. El regidor tampoco ocultó su decepción porque la reunión de ayer constató que «nestes catro anos non houbo ningún avance nin resposta as reivindicacións dos veciños».

En la Mesa por Ons están representados todos los grupos políticos municipales y ayer acudieron a la cita, además de Félix Juncal, Xosé Leal (BNG), Elena Estévez (PP), Isabel Quintás (PSOE) y el edil no adscrito Daniel Chapela. El propio Chapela fue quien presentó la moción para la reprobación de Ángeles Vázquez que fue aprobada en el último pleno. Chapela calificó de «decepcionante» la reunión de ayer y calificó de «esperpéntico» que uno de los responsables de Mobilidade asegurase en un primer momento que los isleños podían acogerse a las bonificaciones del Transporte Metropolitano de Galicia (TMG), cuando el barco a Ons no es un servicio regular. Además avanzó que solicitará a través del Portal de Transparencia de la Xunta acceso al informe jurídico en el que se escuda Medio Ambiente para no reconocer la titularidad vecinal de las casas.