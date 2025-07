Santos pide modificar la zonas de pesca recreativa para negociar un convenio

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, reiteró ayer su petición a Portos de Galicia para que acepte las zonas propuestas por el sector para la práctica de la pesca deportiva en ámbito portuario. Es la conditio sine qua non para que el Concello de Moaña entre a negociar con el organismo dependiente de la Xunta de Galicia un convenio que, en las condiciones en las que ahora mismo está redactado, el gobierno moañés no asumiría.

Así lo manifestó la regidora después de que en la noche del miércoles se reuniese con representantes de los pescadores deportivos a fin de exponerles la situación, mientras ayer mismo el portavoz de Mar del PP, Miguel Fidalgo, acompañado por el portavoz popular en Moaña, Alfonso Piñeiro, exigieron a Santos «que asuma sus competencias y regule la práctica de la pesca recreativa en los puertos de este concello».

Santos defiende que la problemática actual «la ha generado Portos». Asegura que ya en 2022 se expuso a la entonces presidenta del ente. Susana Lenguas, que las zonas autorizables para la pesca no coincidían con las solicitadas por los propios pescadores. Tras una reunión en octubre de 2023 «pedimos que se incluyeran las de nuestra propuesta. Portos quedó en estudiarlo pero nunca lo hizo».

La regidora señala que no va a firmar un convenio «para algo que no nos atañe si las zonas incluidas no les valen a los propios pescadores», a la vez que recordó que «nosotros no tenemos competencias ni sobre terreno portuario ni sobre el mar», asegurando, además, que en la propuesta de Portos «se integran zonas peligrosas para los pescadores». Denuncia, además, un «trato discriminatorio hacia Moaña, que es el único concello que tiene una regulación horaria entre la pesca profesional y la deportiva». El concello remitirá hoy mismo una comunicación a Portos para que dé una respuesta a la propuesta de zonas autorizables formulada ya en 2023.

El PP, por su parte, manifestó que la alcaldesa de Moaña «sabe que la Xunta está dispuesta a colaborar para poder ampliar esta actividad en los puertos moañeses», así que «está en manos del concello» desarrollar una actividad que califica de «lúdica, vecinal y no puramente portuaria». Acusa al ejecutivo moañés de «continuar poniendo trabas y rechazando sistemáticamente que los pescadores deportivos puedan ejercer su afición en los puertos de este municipio, demostrando un absoluto desinterés por las demandas del colectivo».

Miguel Fidalgo apuntó que Portos propuso en varias ocasiones la firma de un convenio, al igual que se hizo en otros concellos como Baiona, A Guarda, Muros o Malpica. «Envió una negativa por escrito amparándose en supuestas falta de efectivos y otras excusas que no se dan en otros municipios». Y sentenció recordando que la Xunta ha invertido «más de un millón de euros» en los puertos de Moaña en los últimos meses. «Resulta evidente que la alcaldesa de Moaña prefiere darle la espalda a los vecinos y a los pescadores recreativos», subraya.