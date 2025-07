El PP celebra en Cangas con industriales del mar el traspaso de competencias del litoral a la Xunta

En un encuentro auspiciado por la diputada autonómica y líder de los populares en Cangas, Loli Hermelo, el PPdeG reunió ayer a sus dirigentes con representantes del sector mar-industria para celebrar la reciente transferencia a la Xunta de competencias en la gestión del litoral, que incumbe especialmente a instalaciones industriales a pie de mar. Además de Hermelo, a la mesa se sentaron la secretaria xeral del PP, Paula Prado, y el presidente provincial, Luis López; y por parte del sector, la presidenta y el secretario de Frigoríficos del Morrazo, Sonia Barreiro y José Carlos Barreiro; el cofundador de Wofco, Alberto Barreiro; los gerentes de Pescados Marcelino, Gustavo Adolfo Marcelino y Ramón Marcelino, y el patrón mayor de la cofradía de Cangas, Javier Costa.

La reunión sirvió para explicar a los implicados que ahora será la administración autonómica la que se encargará de muchas de las gestiones en el litoral que asumía la estatal. Un «fito histórico» para Galicia tras años de reivindicaciones y se traducirá «nunha maior seguridade xurídica para as empresas, os particulares e os concellos» ubicados a lo largo de su extensa costa y recurso principal en generación de empleo, incidieron. «Galicia traballouno, Galicia merecíao e demostrará desde agora por que pedía esas competencias», subrayaron. Cangas está entre los 86 municipios incluidos en esa ley del litoral, que suman 16.000 kilómetros cuadrados.

Paula Prado quiso dejar claro que la Xunta dialogará con los implicados y «deixar claro que isto non vai de cores". «É momento de recuperar o tempo perdido co noso litoral e, fronte aqueles que só protexen o medio ambiente nas súas pancartas, o PPdeG ofrecerá realidades e seguridade xurídica para protexer a nosa costa". En la posterior visita por el entorno del antiguo complejo conservero de Massó, el presidente provincial del PP en Pontevedra, Luis López, destacó la relevancia empresarial a pie de costa: «Tres de cada cinco empresas que máis facturan na nosa provincia pertencen ao sector mar-industria, por non falar das vivendas e equipamentos públicos que se sitúan no litoral», repasó.

La líder del PP en Cangas, Loli Hermelo, recalcó la importancia de la Lei do Litoral aprobada hace dos años y que ahora se hará posible al asumir Galicia esas competencias y poder «xestionar o seu litoral, protexer o medio ambiente, decidir sobre o seu futuro e medrar dun xeito sustentable». «Cangas é un concello que vive cara o mar e que ama o mar porque representa todo o que somos», aseguró en el entorno de la antigua fábrica de Massó «e ao futuro que teñen por diante as numerosas empresas asentadas no litoral cangués».