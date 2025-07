Chapela critica un paso de cebra sin accesibilidad y para castigar a hosteleros

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, acusa a la Alcaldía de «hostigamiento, represalias e actitude dictatorial» en su trato a varios hosteleros del barrio de Banda do Río. La denuncia está relacionada con el reciente pintado de un paso de peatones en una zona que carece de accesibilidad, algo que Chapela atribuye a un «castigo» a dos locales que habían presentado un escrito para poder usar ese espacio.

El concejal asegura que los hosteleros presentaron un escrito solicitando poder usar un espacio que estaba vacío y que, según una respuesta ofrecida en el pleno de junio, no iba a tener ningún uso más que el de garantizar la visibilidad. No obstante, Daniel Chapela afirma que dos días después de que los hosteleros entregasen el escrito «lles pintan un paso de peóns nese mesmo espazo con nocturnidade e aleivosía, co que se ve claramente que estamos ante unha actitude claramente de castigo por parte de Félix Juncal», afirma.

El paso de peatones en cuestión se sitúa delante del astillero de Banda do Río, en la Avenida Montero Ríos y donde Portos de Galicia, que es el titular de la vía, repintó toda la señalización horizontal a finales de junio. Sin embargo, Daniel Chapela en este caso atribuye la responsabilidad directamente al Concello de Bueu. «Foi realizado a correr, con medios que nin son do Concello, co cabo da Policía Local dirixindo a operación e nun espazo que non ten baixada para persoas con mobilidade reducida», insiste el concejal. Chapela concluye que «para unhas persoas se aplican unhas normas, mentras que outras ven como se actúa a través de procedementos máis propios doutros tempos».