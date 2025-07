Ana Pontón: «Es un sinsentido tener peor atención que antes de la pandemia»

«Frente a la dignidad de los vecinos de Moaña, que llevan 190 semanas reclamando que vuelvan las urgencias, tenemos la soberbia del gobierno de Rueda, que lleva 190 semanas haciendo oídos sordos a una reclamación que es de justicia». Así expresó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, su apoyo a las reivindicaciones del concello en materia sanitaria, con el regreso de las urgencias y la dotación de personal para cubrir las vacantes en el centro de salud del municipio en un primer plano. Lo hizo en el transcurso de una visita del grupo parlamentario nacionalista a Moaña para participar en la reunión de la Mesa Local da Sanidade, y en la que también estuvieron presentes la portavoz parlamentaria de Sanidade, Montserrat Prado y el diputado Paulo Ríos.

Pontón manifestó que el BNG «redoblará sus esfuerzos» en sede parlamentaria para que los moañeses «tengan lo que les corresponde, las prestaciones sanitarias que se merecen, es decir, los mismos servicios sanitarios que antes de la pandemia». Y es que para la líder del Bloque es «un sinsentido» que tras pasar una pandemia en la que «lo que se nos decía era que había que reforzar los servicios públicos, lo que pasa en Moaña es que hay menos servicios que antes del Covid. Y esto repercute en la salud de las personas porque hay una atención que no es la que debería ser en el siglo XXI». Más aún, significó, en un municipio que cuenta con casi 20.000 habitantes «y que durante estos meses se incrementan».

Además, Ana Pontón aseguró que esta situación no es exclusiva de Moaña sino que responde a que «el gobierno del PP lleva 16 años aplicando una política de recortes y privatizaciones de la sanidad pública que sufre el conjunto de los gallegos». Y advirtió que esto «lo hace por ideología, porque lo que quiere el Partido Popular es que la salud sea un negocio». La fotografía de la sanidad en Galicia, ahonda, es la de «las miles de personas que no tienen ningún facultativo asignado o las listas de espera para pruebas especializadas, que son superiores a las que había antes del Covid», una situación que, en su opinión, empeorará durante el verano. «Es necesario reforzar no solamente los PACs sino también los servicios de atención primaria, con más personal para atender a la población», sentenció.

En esta misma línea, reclamó a la Xunta que mantenga todos los servicios, tanto en camas como en quirófanos y pruebas diagnósticas, a la vez que exigió que doten a los profesionales de unas buenas condiciones que acaben con la precariedad y eviten su éxodo a otros países. «El personal es lo mejor que tiene el sistema», subrayó.

La visita de Pontón y del grupo parlamentario del BNG responde a la petición formulada desde la Mesa da Sanidade a los diferentes grupos. Por el momento, señalan desde el concello, únicamente han respondido a este requerimiento los del PSdeG-PSOE y del BNG. «Seguiremos con nuestra reivindicación. No podemos tener en 2025 menos servicios que en 2020», sentencia la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos.