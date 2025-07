Un novo brote de botulismo volve a causar a morte de aves na lagoa da A Congorza

A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) alerta sobre a morte de varias aves na lagoa da Congorza, en Cangas, a causa do botulismo. Sinala que ao longo das últimas semanas púidose ver a persoal técnico da Consellería de Medio Ambiente, vestido con EPI, retirar desta lagoa cadáveres de lavanco real (Anas platyrhynchos). En concreto, entre dez e quince exemplares, precisan. Acontece isto meses despois de que acabase un gromo de botulismo.

O colectivo ecoloxista lembra que foi a comezos de agosto do ano pasado cando se decretou o precintado da lagoa logo de varios días aparecendo mortos algún dos patos que nela habitaban. Descoñecíase, daquela, a causa desta mortalidade, e barallábase, entre outras posibles causas, a gripe aviar, polo cal se procedeu tamén á recollida de mostras de auga para a súa análise. "Pasaron os meses e continuaron aparecendo máis patos mortos, sen que a Consellería de Medio Ambiente mandase ningún técnico", refiren. Para cando por fin se determinou que a causa era a toxina botulímica tipo C, en novembro, xa non quedaba ningún lavanco vivo na lagoa, lamenta ADEGA.