Competencias digitales desde la más tierna infancia

Una docena de niños y niñas concluyeron el primer curso de competencias digitales para menores impartido en Cangas. Recibieron sus diplomas tras cursar 30 horas impartidas por la Fundación Esplai Ciudadanía. Ya está todo preparado para el inicio de un segundo grupo de alumnos.

Si bebes, no nades

No hay controles de alcoholemia en las playas, como si fuese una carretera. Pero no está de más recomendar a los bañistas que si beben alcohol es mejor que no se metan a nadar. No vaya a ser que, como ocurrió ayer, haya que movilizar a los equipos de emergencias para sacar del agua a quien no cumplió esa regla. Por cierto, que después siempre son los jóvenes los que se llevan la mala fama, pero a veces los adultos que ya disfrutan de más tiempo libre son los que más dificultades tienen para controlarse.

Límite a los perros en las playas pero no a otro tipo de "bichería"

La cantidad de basura que los bañistas dejaron este fin de semana en la playa de Areacova, en Aldán, desató fuertes críticas por parte de los vecinos en las redes sociales. Y es normal. No cuesta tanto llevar la bolsa a un contenedor al ver que las papeleras están llenas. Los dueños de perros aprovecharon para quejarse de que a sus mascotas no les dejen entrar en la playa pero, sin embargo, no se ponga límites a otro tipo de «bichería» que también ensucia bastante.