AV rexeita converter Massó «na próxima Marbella galega»

O novo borrador de convenio de Massó sobre o que se falou no Pleno «supón un cambio radical no modelo de vila de Cangas», advirte Alternativa dos Veciños (AV), e cre que «molestou moito» ao Goberno municipal que se abrira o debate sobre un asunto «que está oculto á veciñanza» e que non pon o foco nela. «Non é un proxecto pensado para as familias da vila, senón para transformar a zona nun barrio elitista e turístico, rompendo o equilibrio social e urbanístico», denuncia.

Segundo AV, o plan prevé levantar 73.000 m² de vivenda, con bloques de tres e catro alturas. «Iso significaría entre 700 e 900 vivendas e ter entre 1.500 e 2.000 novos habitantes de forma case inmediata», calculan, e alertan dun «salto artificial que non responde á demanda real, senón ao negocio inmobiliario». Unha «illa residencial» a carón do mar, creando un espazo aparte, desconectado da realidade urbana, cun urbanismo “de escaparate” que non integra nin respecta o modelo de vila mariñeira e traballadora que é Cangas», senón para destinar a segundas residencias, «turismo de luxo, dirixidas ao mercado externo e elitista», auguran.

AV incide en que o plan de Massó non se pensa para a xente da vila, cun crecemento poboacional do 0,1% anual, senón para especular. «O que se necesita é rehabilitar vivenda baleira, axudar aos mozos a acceder a alugueiros e apostar por vivenda protexida», pide Alternativa dos Veciños, e pide «un modelo sostible que non expulse os nosos fillos». «Defendemos a recuperación de Massó como espazo natural, patrimonial e público, cunha política de vivenda pública de verdade, non para o turismo nin o luxo». «Un urbanismo que pense na veciñanza e non na rendibilidade de promotores. Un litoral protexido, que non sexa a próxima Marbella galega», remachan.