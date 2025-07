Miguelanxo Prado recibe en Cangas o Premio BD Tinta de Lura 2025

O recoñecido autor galego Miguelanxo Prado vén de recoller en Cangas o Premio de Banda Deseñada (BD) Tinta de Lura 2025, que convocan o IES Rodeira e IES Universidade Laboral de Ourense. A entrega tivo lugar na libraría Wells, nun acto aberto ao público, e no que premiado estivo acompañado polo seu editor, Kiko Dasilva.

Esta é a segunda edición do Premio BD Tinta de Lura e nesta ocasión o xurado, que estaba composto polo alumnado dos dous institutos convocantes, recoñeceu o talento gráfico e narrativo de Miguelanxo Prado. O autor nesta nova achega da serie «Presas fáciles» aborda un caso centrado no suicidio dunha moza, un terrible suceso que ten orixe na recepción no seu móbil de imaxes de carácter íntimo.

Miguelanxo Prado, á dereita, en Wells, xunto ao seu editor, Kiko Dasilva. / Cedida

A historia mergúllase no acoso dixital e nas presións sociais da era tecnolóxica, reflexionando sobre os límites entre a realidade e a ficción, e ao mesmo tempo aporta unha reflexión sobre a capacidade da banda deseñada para tratar temas de actualidade con crudeza e sensibilidade.

Desde os IES Rodeira e IES Universidade Laboral de Ourense explican que este Premio Tinta de Lura persegue poñer en valor o presente e o futuro do cómic como forma de arte con voz propia e crecente proxección, incentivando a creación tanto en galego como en castelán. Outro dos obxectivos é implicar ao alumnado nunha actividade con protección social, sentíndose protagonista da decisión final do galardón.

Finalmente, o Premio Tinta de Lura forma parte da visión global da comunidade educativa do IES Rodeira de apostar pola lectura como a base fundamental de todo coñecemento. Así, a biblioteca convírtese no núcleo de todo o ensino secundario e apóstase polos clubs de lectura como ferramentas básicas para o estudantado.