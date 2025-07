AV denuncia «maltrato ao patrimonio histórico» en Rúa da Estrela y exige que se paralice la obra

Alternativa dos Veciños (AV) vuelve a la carga contra los “ataques ao patrimonio” histórico de Cangas, y hace hincapié en el “grave dano” que se le está causando con las obras de reforma de la Rúa da Estrela, promovida por el Concello, financiada por la Diputación y con el supuesto visto bueno de Patrimonio de la Xunta. Recalca que el gobierno local tripartito (BNG, PSOE, EU) “está a actuar con absoluta irresponsabilidade e falta de respecto” con su legado, a pesar de las reiteradas quejas vecinales y políticas, y que tampoco la administración provincial ni la autonómica (ambas gobernadas por el PP) toman medidas para ponerle freno.

La formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas asegura que sigue recibiendo denuncias de ciudadanos “alertando do mal estado das losetas e do desprezo polos materiais orixinais que forman parte do valor histórico da calzada”, entre otras deficiencias. Y recalca que estas actuaciones «non só incumpren os protocolos de conservación do patrimonio, senón que ameazan con destruir elementos irrecuperables” si se consolidan, avisan.

AV ya advirtió en el mes de marzo que la modificación del proyecto y la supresión de la dirección de obra especializada “estaban a poñer en risco a conservación da contorna da excolexiata, e agora confirmamos que as nosas preocupacións son certas”, lamenta. En consecuencia, esta formación política revela su intención de tomar medidas más contundentes: «Anunciamos que imos presentar denuncias formais ante as autoridades competentes ( Patrimonio, Medio Ambiente e Deputación de Pontevedra), todas elas administración do PP e que co seu beneplácito estáse a consentir esta situación» que promueve el Concello. «É da sùa obriga que se garanta o respeto estricto aos protocolos de conservación e se restablezan as condicións necesarias para protexer o patrimonio histórico da nosa vila», abundan.

Reiteran desde Alternativa dos Veciños que «non imos permitir que a falta de compromiso e a mala xestión continúen a deteriorar un ben común e irrecuperable para todos e todas». «Exiximos ao goberno municipal que rectifique de inmediato e que escoite á veciñanza e aos expertos en patrimonio» para darle al entorno de la excolegiata un trato acorde con su valor e importancia histórica y artística. «O Patrimonio é parte da nosa cultura e da nosa memoria, e sen el pouco a pouco desaparecerá a nosa identidade como cangueses e canguesas», remachan.