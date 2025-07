«El modelo de transición energética es una burbuja especulativa»

«La crisis de la sostenibilidad en el siglo XXI» es el título de la conferencia que ofrecerá el investigador y divulgador Antonio Turiel (León, 1970), especializado en el sostenimiento de los recursos energéticos. Será hoy en el salón de plenos de Cangas (19 h) y aunque a priori pueda resultar chocante forma parte de la Mostra de Teatro. Su conferencia está vinculada con el espectáculo “ A beleza faranos libres” de Anómico Teatro.

-¿Considera al teatro como una vía para acercar el discurso sobre la sostenibilidad al público generalista?

-Ésta es una discusión que hace tiempo que se tiene, hasta qué punto otras vías de expresión cultural pueden servir para acercar conceptos que son antagónicos al discurso general y que tienen una cierta complejidad para ser explicados. Narrativas basadas en el teatro, el cine, la música, etc. pueden ser útiles. En general la experiencia es positiva, porque al final el tema del decrecimiento no deja de ser un tema de relato, una cuestión de cómo los seres humanos nos explicamos a nosotros mismos el mundo, entonces es lógico que para ello utilicemos cualquiera de los vehículos expresivos que utilizamos y a mí me parece que el teatro puede ser uno muy bueno. Además, yo soy un gran amante del teatro, me gusta muchísimo, con lo cual con mayor motivo me parece un buen medio.

-¿Cuáles son las claves de la crisis de la sustentabilidad en el siglo XXI?

-En primer lugar está la crisis ambiental, de la cuál el cambio climático forma parte, aunque hay otros aspectos que son tan o más graves que éste, por increíble que pueda parecer, como por ejemplo la contaminación o la pérdida de biodiversidad y así hasta contar los siete límites planetarios que ya hemos pasado.

En segundo lugar, tenemos la crisis de los recursos, entre ellos los combustibles fósiles, siendo éste el motivo por el cuál se están tomando medidas para intentar hacer una transición energética, no es para luchar contra el cambio climático, porque si realmente el medio ambiente nos importara, nos preocuparía el cambio climático y el resto de problemas ambientales y no tomaríamos medidas que agravan el consumo de éstos últimos, que es lo que se está haciendo. Entonces, realmente la transición energética se plantea para luchar contra la crisis energética, contra la escasez de petróleo, de carbón, de gas y de uranio, que es el proceso en el que estamos entrando ahora. Y además hay un problema de escasez de materias primas metálicas, como el cobre, el litio, el cobalto, y otros metales que son importantes para llevar a cabo la transición que se quiere hacer y para estas aplicaciones industriales.

En tercer lugar está la crisis social, del concepto de sociedad que tenemos, de la degradación de las condiciones de vida para la mayoría de la gente, lo que hace que nuestra sociedad sea cada vez más difícil de sostener, porque lo que pasa es que la palabra sostenibilidad sea blanqueado mucho para hacer discursos, para la venta de productos por parte de empresas, pero una vez que la sociedad ha pasado los límites de la sostenibilidad durante mucho tiempo, ésta empieza a volverse inestable y acaba amenazando por colapsar. Estamos sobrepasando muchos de los límites de la sostenibilidad y, si no vamos con cuidado, nuestra propia sociedad podría llegar a colapsar.

-En una época marcada por tendencias consumistas como la “fast fashion” o la “fast food”, ¿aún existe esperanza para el decrecimiento?

El decrecimiento no es una opción. Ahora mismo está habiendo revueltas en Bolivia porque falta diésel. La producción de petróleo ya hace mucho que va a la baja, pero lo que cae más rápido es el diésel, porque requiere ciertas mezclas de hidrocarburos para ser producido, entonces ahora mismo se produce un 15% menos de diésel de lo que se producía entre los años 2015-2017 y como consecuencia, está faltando. Como aquí no falta, quiere decir que en otros sitios sí que falta, y dónde más se está sintiendo el impacto de esta crisis del diésel son los países de América Latina y África, en concreto en Bolivia y en Nigeria, siendo este último uno de los principales proveedores de petróleo de España. Entonces, tenemos una escasez de recursos combinada con un problema ambiental muy grave, lo estamos viendo con el calor estos días. Al ritmo al que vamos, la sociedad en el futuro va a tener menos energía y menos materiales, muchos de los problemas de la cadena de suministros que se hablan de vez en cuando vienen de aquí y esto no es una cuestión de gusto, ni de elección, ni de conciencia ambiental, ni nada que podamos hacer para evitarlo, porque ya está pasando y cada vez va a ser más grave. El “fast food”, al igual que el “fast fashion” están condenados, al igual que el TikTok y en general las tics. Todo esto tiene los días contados. No hay nada que hacer, todo esto va a ir poco a poco desapareciendo, en un proceso que va a llevar años, alguna década incluso, pero esto es así. Entonces, no es una cuestión de esperanza, si no optamos por el decrecimiento, que es intentar hacer frente a este descenso físico inevitable, por las leyes de la termodinámica, de la cantidad de energía y materiales disponible en un contexto en el que todo será más difícil desde el punto de vista medioambiental, pues el decrecimiento lo que propone es hacer esto de manera planificada y democrática, de una manera ordenada. Si no queremos hacerlo así porque “no, esto no va a pasar, no, esto no es verdad” pues entonces lo que tenemos ahora, el empobrecimiento, los alquileres más caros, trabajos más precarios, subidas del coste de los alimentos, vidas miserables sobretodo para la gente más joven y eventualmente, acabaremos en el ecofascismo. Entonces realmente, la verdadera elección entre el decrecimiento y el ecofascismo. No vamos a tener un modelo hiperconsumista como el actual dentro de un par de décadas, así que la verdadera elección es si queremos vivir miserablemente o dignamente, si queremos vivir bajo un régimen ecofascista o neofeudal o bien en un sistema en decrecimiento, entendido este como una vía democrática y planificada para gestionar el descenso.

El apagón eléctrico sucedido el pasado 28 de abril, ¿supone una “llamada de atención” sobre la sobre explotación de los recursos energéticos en España?

-El apagón del día 28 no tiene nada que ver con problemas de sobreexplotación de recursos. Tiene que ver con el fracaso de un modelo de transición energética basado en la hipótesis de que vamos a poder sustituir el consumo energético por electricidad. No vamos a poder electrificar la economía. La electricidad en España lleva siendo desde hace décadas entre el 21% y el 22% de todo el consumo de energía final, es una parte menor de todo el consumo de energía. Están todo el día insistiendo en que hay que hacer una transición a la renovable eléctrica y demás. Todo es mentira, este modelo nunca ha funcionado, se sabe perfectamente por qué no funciona, se sabe perfectamente por qué no es posible sustituír todos los usos de la energía por electricidad, se sabe que se requieren cantidades ingentes de materiales que son escasos en el planeta y se sabe que el consumo de electricidad no sube porque las tecnologías de palanca que tendrían que permitir incrementar el consumo de electricidad tienen muchas limitaciones y no se puede implantar masivamente como se vende. Se sabe que todo esto que este gran modelo de transición es una enorme burbuja especulativa, es básicamente la burbuja del ladrillo 2.0. Esto se sabe desde hace muchos años. Lo del apagón del otro día tiene que ver con el hecho del exceso de instalación de energías renovables sin sistemas de estabilización porque eso responde a una actitud depredatoria y especulativa por parte de las grandes empresas energéticas que les interesan en un modelo más barato, de explotación de la energía renovable y se produjo de una manera bastante temeraria un exceso de sistemas de producción no estabilizados de renovables instaladas de cualquier manera. Esto no es un problema específico de las renovables, las centrales convencionales tienen sistemas estabilización que podían tener las centrales renovables pero que no tenían porque se apuesta por este modelo cutre lowcost. No hay ninguna razón técnica para que se produjera el apagón, no tendría que haberse producido y aquí lo que pone en evidencia es que no hay tanto mercado, tanto negocio para seguir como hasta ahora y es un toque de atención de que no podemos seguir por ahí.

-¿Qué opina sobre el reciente abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París por decisión del presidente Donald Trump?

-Pone el último clavo al ataúd de estos acuerdos. En los Acuerdos de París se acordó intentar que la temperatura global no subiera un grado y medio más con respecto la que tenía en el siglo XIX y sobre todo que no se pasaran de los dos grados de calentamiento. Esto ya se sobrepasó en 2024, ya estamos por encima del grado y medio sin ningún viso de que esto vaya a refrescar, esto parece que cada vez va a ir más rápido y a peor y los dos grados, al paso que vamos, los vamos a sobrepasar en los próximos años. Entonces, lo que es grave es que Estados Unidos se salga de la lucha contra el cambio climático, pero tampoco es esté siendo muy efectivo lo que está haciendo Europa por esta lucha. Ahora, evidente lo que está haciendo Trump es peor. Lo único bueno que está haciendo por el cambio climático son los aranceles porque como se ha cargado el comercio mundial, bajará las emisiones, pero bueno, existen maneras mejores de hacerlo.

-Para pueblos marineros como los de la comarca de O Morrazo, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo del cambio climático?

-Las principales consecuencias para el sector marisquero y pesquero para Galicia son muy graves. Coordino junto a un investigador -del instituto de Vigo una parte de un trabajo del CSIC dentro del convenio que hay suscrito para las estrategias marinas, que es una directiva europea y hacemos un seguimiento de las condiciones ambientales en las cinco demarcaciones marinas españolas. La de Galicia tiene sus condiciones completamente alteradas, hace demasiado calor en el agua, está cambiando la estacionalidad de la producción primaria en el momento en el que se producen las algas que sirven de alimento para los peces y para el marisco y esto está afectando de manera salvaje a las poblaciones de estas especies.

-¿Los actos individuales que podemos realizar cada uno de nosotros para amortiguar el cambio climático pueden compensar las acciones de las grandes compañías como las industrias papeleras?

-Los gestos individuales creo que siempre es positivo por el efecto pedagógico que tiene, además de que sirve para rebajar tu propia factura, muchas veces tiene un impacto menor, eso se sabe, no es que sea un impacto despreciable pero evidentemente es un impacto relativamente pequeño que el que tiene la gran industria en general.

-¿Algún país ha implementado con éxito medidas para la reducción de Co2? ¿Cuáles han sido?

Ningún país ha implementado con éxito medidas de reducción de Co2. Se habla muchas veces de los países escandinavos, porque tienen muchas cosas eléctricas, pero sus emisiones no caen. Han caído en muchos países las emisiones en algún momento, sobre todo por crisis como la crisis de 2008. En la práctica, no hay medidas. Lo que sucede más bien es un problema en toda Europa que, por culpa de toda la desindustrialización en Europa sí que han caído las emisiones pero porque se consume menos energía fósil porque hay menos actividad económica, no porque realmente estemos haciendo bien los deberes.