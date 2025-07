El PP pone el «caos» en las playas como patrón de dejadez del tripartito cangués

«Os areais de Cangas xa sofren os incumprimentos e abandono do BNG e os seus socios», titula el PP para resumir la situación de atascos en las carreteras y en el entorno de las playas, así como la falta de servicios básicos el primer fin de semana del verano. Denuncia que, estrenado el mes de julio, «aínda hai praias sen balizar, os baños e duchas están pechados e os espazos destinados ao servizo de socorrismo non están en condicións para acoller aos profesionais», entre otras carencias o deficiencias que los populares atribuyen a la «falta de traballo do equipo de goberno» tripartito que encabeza el BNG, con PSOE y EU. Prueba de ello, dicen, es que convocó la Xunta Local de Seguridade «ás portas do verán e sen facer a planimetría comprometida no 2024», con los resultados negativos que ahora se constata.

El grupo municipal que lidera Loli Hermelo recuerda que hace solo unos días el tripartito votó en contra de una moción instando a mantener los servicios esenciales en las playas como si ondeara la bandera azul, entre ellos la información y educación ambiental, de calidad del agua, seguridad o servicios. La realidad, dicen, es que aún hay playas sin balizar (con invasión de embarcaciones, como en Liméns), cuando la normativa municipal obliga a tenerla desde el 15 de junio, aseos cerrados y las casetas en condiciones «lamentables», que sufren usuarios y personal por «promesas incumpridas e nulo traballo».

La realidad evidencia «as mentiras do BNG», que recorta los servicios a pesar de contar con 19 millones de presupuesto y, con su falta de gestión, «condena un ano máis» a los vecinos de O Hío y Aldán a «permanecer atrapados» en pleno estío.