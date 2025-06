La pesca de recreo sigue sin respuesta de Portos para más zonas en Moaña

Los pescadores de recreo de Moaña siguen esperando desde 2024 por una respuesta de Portos de Galicia a la solicitud de ampliación de las zonas autorizadas para esta actividad en los muelles de Moaña, después de que en el decreto de regulación de la pesca deportiva en este municipio quedaran autorizadas unas zonas que no valen para el sector ni creen que reúnan las condiciones de seguridad. En el último pleno de la corporación salió a relucir la situación de la pesca de recreo a través de una moción del PP, que defendió su portavoz Alfonso Piñeiro, en la que pedía que el gobierno nacionalista no buscara más excusas y firmara el convenio con Portos para la pesca de recreo. La moción se presentó después de una visita del diputado popular Miguel Fidalgo a Moaña para reunirse con miembros de la Asociación de pesca deportiva Aferróns y ediles del PP. En esa reunión y según recoge la moción popular se trató del bloqueo del gobierno nacionalista para firmar el convenio con Portos que permitiera habilitar nuevos puntos de pesca en la villa. Alfonso Piñeiro insistió en que el problema está en la falta de interés del gobierno nacionalista a la hora de atender las demandas del colectivo de pescadores de recreo y recordó que los gobiernos del BNG de Ribeira y de Muros ya firmaron dichos convenios.

En el debate de esta moción, que quedó rechazada con el voto en contra del BNG, se vivió un momento de tensión cuando el portavoz socialista, Mario Rodríguez, manifestó su apoyo a la propuesta de los populares porque él siempre está a favor de lo que contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos, aunque aludió a los nacionalistas como «nazi onalistas» haciendo una pausa en la palabra «nazi», lo que motivó una cuestión de orden de la alcaldesa, Leticia Santos, y calificó la cuestión «de las más graves vividas en este Concello». Invitó al edil a ser respetuoso y a cuidar su lenguaje.

Por parte del gobierno contestó a la moción del PP, el concejal de Deportes, Rubén Viéitez, que hizo una cronología de las gestiones que había mantenido el Concello con los pescadores deportivos en Portos desde la anterior presidenta Susana Lenguas y cuando tomó posesión el actual, Antonio Álvarez. Dijo que nada más tomar posesión se le planteó los 9 tramos de ampliación para la pesca de recreo y que Portos había publicado que «a priori» no habría problema para abrir alguna zona, que lo iban a valorar». Eso fue en octubre de 2023 y desde entonces, señaló Viéitez, «no sabemos si se estudió o no. No hay respuesta». Matizó que mientras Portos no autorice las zonas solicitadas por los pescadores, el Concello no iba a firmar ningún convenio con Portos.

El colectivo de pecadores de recreo reconoce que en este caso, sí es Portos quien quedó en valorar la ampliación de zonas que se le había trasladado y volver a sentarse para negociar, pero «seguimos esperando». Recuerdan que ellos hicieron todo lo que se les pidió desde la consellería, pero «seguimos con todo sin resolver».