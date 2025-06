Moaña irá a Santiago con las firmas por las urgencias

Vecinos de Moaña cumplieron ayer 190 domingos consecutivos de concentraciones ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias y que Sanidade cubrir las vacantes del personal sanitario sobre todo en el turno de tarde. La alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidad, como entidad convocante, Leticia Santos, dijo que seguían en la batalla y que quienes eran responsables de que Moaña tenga menos servicios públicos sanitarios que en 2020, son el anterior presidente de la Xunta, Núñez Feijóo y el actual Alfonso Rueda. Insistió en que Moaña no tira la toalla, que el jueves 11 se irá en persona, en un autobús para el que se abrirá una convocatoria pública para los vecinos, a Santiago para presentar en la consellería las firmas que se están recogiendo para que Moaña recupere las urgencias y cumplir así con el convenio de construcción del nuevo centro de salud de Sisalde, que contempla abrirrlo con PAC. Confirmó que se iba a trasladar a los asesores jurídicos del Concello acudir al juzgado para exigir el cumplimiento del convenio, después de que la Xunta no contestara a la petición de reunión de la comisión de seguimiento de Sisalde.

La alcaldesa aseguró que era triste que en democracia se tenga que ir al juzgado por algo así.