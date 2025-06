La Valedora insta al gobierno del BNG de Moaña a garantizar información al PP

El grupo municipal del PP de Moaña, que lidera Alfonso Piñeiro, confirma que la Valedora do Pobo les ha dado la razón en su reclamación de acceso a la información municipal, después de la queja que presentaron los populares por los constantes atrancos, negativas y bloqueos por parte del ejecutivo nacionalista. La entidad presidida por Dolores Fernández se dirigió al ejecutivo para pedirle que facilite el trabajo a los concejales de la oposición y que la carga administrativa que alega el gobierno no exime de la información pública a los concejales del PP. Reclama al gobierno que garantice la transparencia y acceso ágil a la información municipal y que se facilite la entrada en los edificios municipales.

“En Moaña o goberno do BNG impide unha e outra vez o noso traballo de fiscalización e control incumprindo todas as regras da transparencia e que nos fai intuir que teñen moito que ocultar. Aínda que a alcaldesa non lle guste, o PP representa a 3.200 moañeses e conta nada máis e nada menos que con 6 concelleiros na corporación, polo que temos unha representatividade e un traballo por facer e ímolo sacar adiante malia a súa actitude autoritaria e antidemocrática”, indica Alfonso Piñeiro.

Los populares habían informado a la Valedora que el gobierno nacionalista estaba incumpliendo el Reglamento Orgánico Municipal, no facilita información de los expedientes pese a solicitarlo reiteradamente y ni siquiera por silencio administrativo remite la información facilitada de forma oral en las comisiones informativas, insta a recopilar datos del portal de transparencia, entrega las actas de juntas de gobierno en plazos inoperativos de hasta seis meses, pese a que se celebran semanalmente, y no cursa invitaciones a los actos institucionales. Ponía ejemplos como la información sobre la homologación del palco para eventos o el acceso al Concelo Vello.