«Iria Malvido hizo lo que debió hacer: dar un paso al lado»

Sagrario Martínez es la nueva secretaria xeral del PSOE de Cangas. Pasó en un año de nada al todo. Cuando fue la crisis de gobierno en el anterior mandato tras la muerte del alcalde Xosé Manuel Pazos, se pensó en ella para la alcaldía de Cangas. Después pasó a un segundo lugar y fue Iria Malvido la que fue elegida como candidata a alcaldesa de Cangas. Pero ella no protestó públcamente. Esperó su momento y lo tuvo, tras caer Iria Malvido en desgracia. En nuestra conversación, Sagrario Martínez tira de demagogia. Procura alejarse de los temas escabrosos y no muestra rencores, o no quiere hacerlos públicos. Se esfuerza por trasladar el mensaje de unidad del PSOE en Cangas.

Parece que no le tocó una buena época para liderar el PSOE de Cangas. Lo digo por los escándalos de corrupción que sacuden al partido...Es cierto que parece un mal momento por los lamentables casos de corrupción que han salido a la luz recientemente, pero me parece que el presidente ha actuado rápido y contundentemente contra estas actitudes. Y creo que eso será valorado por las españolas y españoles. Creo que en política hay momentos más o menos intensos pero al final la gente no es tonta y valora el trabajo que desde el Gobierno se hace por mejorar su día a día, ya sea subiendo el SMI o las pensiones, entre otras cosas. ¿Qué cree que puede usted aportar que no hicieron otros para que el PSOE recupere en Cangas el protagonismo que tuvo? No me venga con tópicos.

En las elecciones locales del año 2019 me presenté en la lista del PSOE de Cangas, de número 3. Asumí durante ese mandato responsabilidades en materia de.Policía y Sanidade y estuve los cuatro años al frente de mis responsabilidades. En las siguientes elecciones ocupé el número 2 en las listas del Partido Socialista y me encargué de tales responsabilidades . En la actualidad desempeño la Concejalía de Obras y Servicios. Con esto, lo que pretendo demostrar es que yo traigo experiencia y trabajo durante 6 años. Y ese trabajo y esa experiencia con responsabilidad de gobierno ahora quiero continuarlo dentro del partido. Es una buena hoja de servicios con la que presentarme a las vecinas y vecinos.

¿Qué pasó con Encarna Santos. Se rajó al final, se rajó?

Para nada, Encarna Santos sé que está apoyándome totalmente, pero entendíamos desde mi candidatura que eran necesarias nuevas personas para conformar la ejecutiva. Encarna Santos es una mujer con mucha experiencia política, de la que recibo y sé que recibiré muy buenos consejos respecto de mi labor.

¿Es malo o bueno que no haya tenido competencia en las elecciones a la ejecutiva?

La competencia dentro de las organizaciones siempre es buena, claro que sea limpia y sana. No obstante en este caso, considerando que llevo trabajando desde hace más de 6 años por Cangas dentro del PSOE y mi hoja de servicios es amplia ante la militancia, entiendo que era natural que diera el paso.

¿Piensa que la marcha de Eugenio González de la primera linea de la política orgánica va a marcar un antes y un después en el partido o es de las que opinan que, en realidad, nunca dejará en su intento de influir?Eugenio González ha sido y es una persona muy importante dentro del PSOE de Cangas. Se que éll seguirá estando ahí, apoyando y ayudando pero evidentemente entiendo que para él ahora mismo se abre una nueva etapa sin tantas responsabilidades orgánicas.

¿Se trató con la misma escala de valores a Eugenio González que a la exconcejala Iría Malvido? Lo digo porque ambos acabaron con sus causas abiertas en los tribunales

No debemos generalizar ni comparar asuntos Entiendo que en el caso de Iria Malvado, que había sido nuestra candidata, lo mejor que podía haber hecho era dar un paso al lado. Asi lo hizo y le honra.

¿Se deben convocar elecciones generales visto lo visto?

Las elecciones se celebran cada 4 años y más allá del ruido mediático intencionado que pueda existir, el Gobierno sigue aprobando leyes todas las semanas en el Parlamento. Y no solo aprobando leyes, sino defendiendo los intereses de nuestro países como podíamos ver el otro día en la cumbre de la OTAN y evitando comprometer dinero de educación o sanidad para defensa como pretende el PP.

Aún quedan dos años para las municipales, pero muchos ya dicen que pasarán factura los escándalos en el PSOE.

Queda tiempo para seguir haciendo cosas por Cangas, que es a lo que me dedico a día de hoy y será lo que seguiré haciendo durante los siguientes meses. Mi objetivo es lograr que la gente vote valorando de mi trabajo durante este tiempo y con ilusión por seguir mejorando Cangas y no por otros motivos.

¿Se siente valorada dentro del gobierno. Opina que ya está rentabilizada Iria Malvido?

Creo que todo el mundo me conoce y sabe que soy una persona muy trabajadora. Por eso mismo me siento valorada, tanto yo, como mi trabajo. Iria Malvado hizo su trabajo durante el tiempo que fue concejala pero dimitió.

¿Cuál es su relación con la alcaldesa. Piensa que en las próximas elecciones municipales se dará el sorpasso?

Tengo buena relación con ella y entiendo que eso ayuda a que haya buen ambiente de trabajo. Al final eso es positivo a la hora de lograr nuestros objetivos y mejorar la vida de las vecinas. Respecto de lo segundo, mi objetivo será cambiar Cangas liderando un proyecto socialista y en virtud de eso, que las canguesas y cangueses voten.