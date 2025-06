Cruce de acusaciones entre gobierno y AV por las negociaciones «ocultas» sobre Massó

Era un misil tierra aire el que había lanzado Alternativa dos Veciños contra el gobierno local de Cangas con su moción sobre borrador que Abanca tiene para Massó, en la que pedía muchas cosas y ninguna. Porque, como siempre, todo quedó en la formación de una comisión municipal, que es la mejor idea para acabar con las cosas. Porque ahora a Alternativa dos Veciños exige saber y, a través del gobierno, de dónde saca la información FARO DE VIGO, algo que se antoja propio de otro régimen político distinto del de la democracia. Y en este afán, la única edil del citado partido, Victoria Portas, chafaba todo el borrador e incluso aseguraba que el que vio la luz en estas páginas era diferente al documento que había en el Concello, amén de pedir después transparencia en el proceso negociador.

Santos Alvarez |

En este apartado estuvo clarividente el concejal socialista Eugenio González, que tiene memoria histórica y que perteneció al anterior gobierno, presidido por Victoria Portas. Así que se remangó y de forma vehemente, pero sincera, dejó claro que ella, cuando mandó en compañía de Mariano Abalo, había negociado dos años con Abanca sin dar cuentas a nadie, incluso uno de sus concejales, Mariano Abalo, tuvo reuniones con la propiedad de Massó que el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos desconocía y se enteró por terceros. Preguntó si AV estaba amenazando con otra movida. «Es que parece que si ustedes no gobiernan no se puede hacer nada». Respecto a la comisión que pedía AV formada por técnicos y expertos, Eugenio González manifestó si serían como los de piscina que AV eligió en su momento, con graduado escolar y cobrando 20.000 euros. Victoria Portas no respondió a Eugenio González e hizo referencia a las reuniones que el gobierno local había mantenido con Abanca y de las que no había dado cuenta a la oposición. Porque el gobierno medio se escondía en su lógica reuniones con la propiedad Massó, lógicas porque es evidente que Abanca, si quiere hacer algo en Massó, lo exponga al gobierno municipal de una forma u otra. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, por alguna razón que desconocemos no reconocido diálogo con Abanca, simplemente se limitó a decir que había desmentido que el gobierno se reuniera con empresarios de la construcción. Se encargó de señalar de que el gobierno estaba en minoría y, por lo tanto, no se le ocurría emprender nada sin contar con el consenso de la corporación. Además de manifestar que el encaje de la propuesta del borrador para Massó solo tendría encaje en el Plan Xeral, no en una modificación puntual, además de afirma que ellos también eran de la opinión de que había que realizar muchos cambios en el borrador sobre Massó.

Y en esto de la modificación puntual habló el concejal del PP experto en temas de urbanismo, Rafael Soliño. No dudó en manifestar que para el PP el encaje de lo que se quiera hacer en Massó por parte de Abanca tiene que ser dentro del Plan Xeral y criticó con dureza las modificaciones. En este sentido recordó que el tripartito gobernaba para 26.000 vecinos no para cuatro interesados en las modificaciones puntuales. Un mensaje subliminal a lo que se está haciendo en A Rúa y a lo que se hizo con Eroski en la avenida de Vigo.

Y por si no se habían lanzado pocos dardos ya entre gobierno y la oposición, la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) dijo aquello de «Piensa el ladrón que son todos de su condición», un mensaje que estaba dirigido a AV, porque entendía que el propósito de la moción de esta formación no era otro que el de sembrar desconfianza en el gobierno, para manifestar después que ella es la primera interesada en consensuar un proyecto en Massó, consciente de que el gobierno estaba en minoría, por lo que todo se haría con luz y taquígrafos. Añadió que el hecho de que nadie se hubiese pronunciado respecto al borrador de Massó era bastante sintomático. Victoria Portas quiso habla por alusiones. Se sentía herida con la el refrán lanzado por la alcaldesa y exigía una rectificación. Araceli Gestido dijo que era un dicho, que no se la malinterpretara, que no iba dirigido a una persona.

Al final, la comisión de expertos técnica y política que pedía el AV será el Consello de Urbanismo.

Viviendas solo para los de Cangas

Como ya se hizo público, AV afirma que el borrador de Abanca supone recalificar más de 150.000 metros cuadrados de suelo para la construcci´n de aproximadamente 700 viviendas, con edificaciones terciarias, hotelras y comerciales, situadas en un entorno de altísmo valor ambiental y paisajístico. Entiende que las cesiones que se realizan al Concello, no son propiedad de Abanca, sino de Costas y que tampoco se hablaba de recuperación del patrimonio.El gobierno dejó claro que aproximadamene hace un año Abanca se dirigió a él para preguntar si existía la intención de desarrollar la Undida de Actuación Número 27 (Massó), pero que no hubo negociaciones. Para el ejecutivo se debe aclarar edificabilidad adecuada, retirar las viviendas de los trabjadores de Massó del ámbito y aumentarel porcentaje de vivienda socia, y reservarlas paa los vecinos. Ade,más de ser vivienda a precio tasado.