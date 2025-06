Chapela asegura que en 2024 ya pidió a Seaga limpiar Ramil con otras 19 zonas

La concejala de Medio Ambiente del gobierno de Moaña, Dolores Chapela (BNG), asegura respecto a las quejas de los vecinos del Monte Ramil, en Tirán, y la acusación del PP, que es falso que desde el Concello no se hubieran puesto en contacto con Seaga para resolver la limpieza de la maleza y arbolado que piden los afectados, que califican de«polvorín» y temen verse atrapados en un incendio. También aclara que sí participó en la reunión con ellos después del pleno del jueves, salvo en un momento que conversaba con una vecina.

Dolores Cahapela aporta la carta que con fecha 29 de mayo de 2024 remitieron a Seaga para la ejecución subsidiaria de la limpieza de las franjas por parte de esta empresa pública de la Xunta, en aplicación del convenio de colaboración en materia de prevención y defensa contra incendios forestales para la gestión de la biomasa que tiene firmado con Xunta y Fegamp y al que está adherido el Concello de Moaña. Dicho convenio se renueva de forma automática y la edil señala que además de la solicitud remitida en mayo del año pasado, un cambio normativo les permite la ampliación de franjas y que en ese trámite están ahora para incluir las franjas de la Baixada ao Ramil, Beque y A Fraga.

El problema de Seaga, dice Chapela, es que lleva un retraso de tres años en la limpieza de franjas. En la solicitud que remitió el Concello en mayo de 2024 plantean a Seaga por un lado la limpieza de parcelas en abandono incluidas en franjas secundarias -se limpian 50 metros de distancia a los núcleos- y por el otro de carreteras municipales con limpieza de franjas primarias, que abarca 10 metros. En esa relación de carreteras es en donde figura la Baixada ao Ramil, de la que consta que se trata de un tramo de 700 metros de longitud con abundantes frondosas; junto a Estrada Fonte do Unicornio, Camiño dos Padróns, Camiño da Fraga, Camiño de Tirán, Camiño de San Lourenzo, Camiño a Costa do Latón-Estrada de Rodman en Isamil, Camiño da Moureira a Refoxos, Estrada da Marrúa y Estrada da Costa en Domaio. En cuanto a las parcelas abandonadas están tres en Laxe da Costa, con 3.000 metros cuadrados; otras dos en el Caeiro, en la zona parcialmente afectada por el incendio forestal de agosto de 2022; una del Obispado de Santiago en O Cruceiro (San Martiño); otras dos en A Costa (Tirán) y una en A Marrúa (Parroquia del Carmen).

Chapela considera que tras la reunión con los vecinos, que sí que al principio estaban bastante nerviosos, pero considera que «alentados por el PP», se fueron más traquilos, se quedó con ellos en una nueva reunión «in situ» para explicar todo el procedimiento que está realizando el Concello para la limpieza del monte. Dice que en paralelo a Seaga, aplica la Ley do Solo, en cuanto a ornato y limpieza, pero que implica seguir un procedimiento lento poque al ser propiedades privadas se requiere al final de una autorización judicial para entrar. Dice que el Concello ya envió tiempo atrás un requerimiento a los dueños y al no contestar, volvió a mandar un segundo requerimiento y en caso de no contestar es cuando se inicia un procedimiento de ejecución subsidiaria, con la valoración económica del Concello, y se pide autorización al Juzgado. El Concello limpia y después carga el coste a los propietarios.

Sobre el enfado de los vecinos porque no se les dejó hablar en el pleno, dice que antes de la sesión se les explicó que no se permitían así las intervenciones, se les ofreció tener una reunión, «lo trasladamos a la asociación de vecinos, pero no se recibió solicitud». Los vecinos ya dijeron que no compartían que poder entrevistarse con la alcaldesa fuera a través de la Asociación de vecinos de Tirán, que querían hacer como afectados, pero para agilizar la situación dicen que van a crear una asociación.