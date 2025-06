«Moaña Antiqua é un tributo a séculos de historia»

Una brisa apacible había entrado por la ría para poner calma al calor de ayer. Desde las playas de Moaña, había tránsito a San Martiño, para escuchar el pregón de la fiesta de Moaña Antiqua, que comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo. Ejercía el noble y antiguo oficio de pregonero Antonio Costa, investigador y promotor del registro como Bien de Interés Cultural de la iglesia de San Martiño. El pregonero cumplió con su cometido y llamó a la fiesta. a «labregos, mariñeiros, artesáns, nobres e peregrinos das terras do Morrazo».

Antonio Costa sabía de lo que hablaba y empleó la retórica del medievo habló de «protexidos dos ventos fríos do norte polo alto do Xestoso e a Cova da Paralaia, onde a súa Moura garda os tesouros dos nosos devanceiros, que solo serán entregados aos máis afoutados que pasen as probas que ela lle poña». Mencionó a Moaña y su Castro, donde los antepasados veneraban las fuerzas de la naturaleza y recordó aquello de que después de la fundación del reino suevo de Galicia, Martiño de Dumio vino a evangelizar e imponer por la fuerza el cristianismo, levantando los primeros altares sobre los viejos santuarios castrexos y apoyando la creación de los monasterios. Con el tiempo se levantó al pie del castro la pequeña iglesia de San Martiño, que permaneció en pie hasta que en el siglo XII , Fernando II de Galicia concedió la parroquia a su amigo Fernando Arias. Antonio costa recordó aquel año de 1978, cuando el cura y algunos vecinos intentaron cambiar el suelo lo que propició la respuesta de la declaración de Monumento Histórico Artístico. «Esta feria medieval e máis que unha festa: en un tributo a eses séculos de historia que nos fixeron como somos hoxe»

La programación se abre hoy a las 12.45 con danza tradicional de la Asociación Solaina; hay juegos infantiles con Vagalume y a las 19:30 es la esperada «Xusta a cabalo» de los cabaleiros de Adoc. A las 20.30 hay teatro de rúa con Codia e Miolo, concierto de gaitas de Mediarea y a las 23.45 el espectáculo de fuegos Subumba de Troula.