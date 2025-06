Medio Rural trasladó al Concello en 2024 la competencia de limpiar Ramil

Vecinos afectados por la falta de limpieza del monte Ramil, en Tirán, que califican de «polvorín» que pone en peligro las casas de la Baixada a Ramil en caso de incendio, aseguran que salieron del pleno de este jueves y de la posterior reunión con la alcaldesa, Leticia Santos y ediles de gobierno, con «muy mala impresión del Concello y con frustración». Los vecinos, que llevan desde 2022 reclamando solución a la falta de desbroce del monte de Ramil, acudieron al pleno con pancartas.

Reconocen que salieron decepcionados porque no se les dejó intervenir y fueron recriminados por la regidora en varias ocasiones durante la sesión cuando, ya nerviosos porque se debatía sobre Gaza y a ellos no se les dejaba plantear su problemática, gritaron que querían hablar. La regidora les había dicho que tenían que canalizar sus peticiones a través de la Asociación de vecinos de Tirán, pero ellos no entienden que tenga que hacerse así y no ser escuchados como vecinos afectados sin más.

Tras la sesión plenaria y aseguran que a petición de los dos grupos de la oposición para que se les atendiera, la alcaldesa y otros ediles, entre los que no se encontraba la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, se reunieron con ellos.

Según trasladan los vecinos, desde el gobierno echaron la culpa a la Xunta y a Seaga de la situación de falta de limpieza del monte, del que es propietario mayoritario una antigua promotora que lo tiene abandonado. Pero en esa misma reunión, los vecinos mostraron una carta que les había enviado en 2024 la Consellería de Medio Rural en respuesta a una queja por el mal estado del monte, en la que figura que una vez comprobados los datos se remite el escrito al Concello «por tratarse dunha solicitude relativa a terreos onde a competencia de vixiar e impoñer o cumprimento forzoso da obriga de xestión da biomasa vexetal e de retirada de especies arbóreas lle corresponde ao mesmo». Alude a los artículos 7, apartados d) y e); 20.4, 21, 21ter.3, 21.10 y 23 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia y en la instrucción 1/2008 de 26 de abril, de actuaciones administrativas en materia de cumplimiento de obligaciones de gestión de la biomasa vegetal y retirada de especies arbóreas. También señala en la carta que el Concello pondrá en conocimiento de la jefatura territorial de la Consellería de Medio Rural todas las actuaciones practicadas, con el fin de incoar el procedimiento sancionador que proceda.

Vecinos en la Baixada de Ramil, rodeada de árboles y maleza por ambos lados. | G.N.

Los afectados señalan que desde el Concello se culpa a Seaga, que se encarga del desbroce de franjas secundarias, pero en esta empresa pública confirmaron que no tienen constancia. El propio PP confirmó ayer en una nota que Seaga, la empresa dependiente de la Xunta, no recibió ni tiene sobre la mesa ninguna solicitud ni requerimiento para estas zonas cursada desde el Concello, por lo que acusó a la alcaldesa de «mentir».. Considera que el gobierno abandona a los vecinos a su suerte y pone en riesgo sus vidas en caso de un incendio.

Los afectados reconocen que hasta ahora han tenido suerte, pero con estas olas de calor puede prener alguno y puede pasar como en California «de casa en casa». Añaden que con todos los escritos al Concello y cuatro denuncias al Seprona, si hay un incendio vamos a ir a Fiscalía». Los vecinos se van a constituir en una asociación, sin cuotas, para gestionar la solución.