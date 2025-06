«Barbados es exótico, lo que no tenemos y anhelamos»

La actriz Fernanda Orazi y el actor Emilio Tomei, de la compañía Kamikaze, se subirán hoy al escenario del Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela (22.00 horas) para representar «Barbados en 2022», en el papel de la misma pareja que hace cinco años interpretó «Barbados, etcétera». Su autor, el guionista, dramaturgo y director de cine y teatro Pablo Remón (Madrid, 1977) reescribió la obra con un nuevo texto en el que sigue explorando el mundo de la pareja con humor, extrañeza y gozo.

¿Por qué este segundo «Barbados» con los mismos intérpretes?

Quería ver cómo había cambiado la obra en este tiempo, al revisitarla. Y cómo habían cambiado los actores también. Las obras son seres vivos: nacen, crecen y mueren. En este caso planteé una especie de resurrección: volver a mirar el texto, y la puesta en escena, y replantearlo, manteniendo la esencia de la obra. Y, por supuesto, que este segundo Barbados pudiera verse sin haber visto el primero. Nos sirvió (a los actores, a todo el equipo y a mí) para depurar lo máximo posible el lenguaje y la expresividad.

¿Ya está en bandeja «Barbados» 2027?

Tengo la sensación de que a mí me salen las obras que quieren salir, no las que yo quiero. Desconfío de mis intenciones. Así que, ¿quién sabe?

¿A qué se debe el nombre de Barbados?

Barbados es un nombre exótico y evocativo: todo aquello que no tenemos y que anhelamos, lo que a veces es real y a veces no, como sucede con la propia isla de Barbados: no tengo ninguna referencia de ella más que lo construido por películas, etc. Así que no sé hasta qué punto es real.

¿Cómo ve el mundo de la pareja?

Qué difícil. No sé cómo responder sin caer en lugares comunes. Tampoco soy capaz de verla desde fuera. Supongo que la pareja, como cualquier cosa importante de la vida, está en un proceso permanente de replanteamiento y reformulación. ¿Qué es una pareja? ¿Qué es vivir en pareja? Son preguntas que tienen tantas respuestas como parejas.

Usted y su hermano Daniel han sido en muchas ocasiones pareja de guionistas. ¿Cómo es trabajar juntos?

Supongo que los hermanos comparten un lenguaje y unas vivencias comunes, y que de ahí salen las ficciones. De las habitaciones compartidas, de la niñez y la adolescencia, del descubrimiento conjunto del cine y la literatura.

¿Qué les llevó al mundo de las artes escénicas y, en concreto, a usted?

El deseo de explorar y jugar, de inventar, el deseo de ser más libre.

¿Se inclina más por el teatro o por el cine?

Toda la primera parte de mi vida viví metido completamente en el cine. Después descubrí el teatro y me enamoré del medio. Y ahí sigo. Es una suerte y un privilegio haber conocido las dos cosas.

¿Es duro este mundo profesional?

¿Comparado con qué? En un sentido, supongo que sí. Depende de cómo se mire. También es una suerte dedicarte a lo que te gusta, aunque tenga momentos duros, claro, como todo. Lo que a uno le parece o no «duro» depende del deseo y de la vocación. Yo intento vivirlo más con un profundo agradecimiento.

El mejor guion para usted.

Pues a mí me gusta mucho una película argentina que se llama «Los delincuentes», por ejemplo. Por decirte una, así, ahora mismo. Los guiones se disuelven en las películas y creo que es difícil valorarlos como tales. Y esto no lo digo yo, ya lo decía Azcona.

¿Mil aplausos o vestirse de gala para subirse a un escenario y recoger un premio?

Hummm. Déjame pensar. Cuando recoges un premio te aplauden también, así que no veo la dicotomía. Los premios son una alegría y una suerte, nada más y nada menos.

¿Qué es para usted Kamikaze?

Sinónimo de riesgo, de ambición artística, y de amistad. Fue y es una casa en la que sentirme a gusto.

¿Y Fernanda Orazi y Emilio Tomé?

Gente que amo, con la que he vivido y viviré mil batallas, con la que he aprendido muchísimo, son gran parte del motivo por el que hago teatro y son dos genios de la interpretación sinónimo.