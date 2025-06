Aspamsim celebró el fin de curso en el Aqupark de Cerceda.

Los usuarios de este colectivo pudieron disfrutar del agua en un día de calor extraordinario. No pudieron elegir mejor sitio para estar ayer. A su regreso a Cangas estaba todo preparado para disfrutar de una cena en el Colegio Eduardo Pondal. ¡Festa rachada!

Afectados de Ramil y su ¡Viva Zapata!

Eso de confundir la parte con el todo es mucho de la política actual. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que a los afectados por la falta de limpieza de la finca de Ramil, en Moaña, no se les deja a hablar en el pleno y se insiste en que deben canalizar sus preguntas a través de la asociación de vecinos. Algo insólito, porque por esta regla de tres, si uno no quiere saber nada de la asociación de vecinos no tiene nada que hacer. En este estado democrático no es obligatorio pertenecer a una asociación de vecinos ni tampoco que las quejas o demandas de un grupo tengan que ser canalizadas a las fuerza por este ente, que parece que utilizan los políticos de turno para filtrar, para contener. Recomiendo con entusiasmo a aquellos que utilizan estas prácticas que vea la película de Elia Kazan, ¡Viva Zapata! protagonizada por Marlon Brando. El final es grandioso y muy elocuente, además de tremendamente revolucionario. Muchas veces los políticos tienden a crear barreras para que sea difícil llegar a ellos. Lo hacen de forma equivocada y sin darse cuenta que se repiten acciones que ellos protagonizaron.