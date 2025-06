Vecinos de O Ramil exigen en el pleno medidas contra el «polvorín» al lado de sus casas

«O lume non espera; e vós, a que esperades?», «A prevención é a solución», «O Ramil é un polvorín» o «Concello, Xunta, as promesas non apagan incendios». Estos son algunos de los lemas que mostraban ayer, en pancartas y carteles, los vecinos del lugar de O Ramil, en Tirán, que ayer mostraron su situación de «desesperación» en el pleno de la corporación de Moaña después de llevar meses advirtiendo de que la maleza se acumula en el acceso a sus viviendas, que solo tiene una salida, y que se puede convertir en una trampa en caso de un incendio.

En el pleno no se trataba su asunto, pero esta semana la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, aseguró que podía incluir el monte de O Ramil en el convenio con Seaga, gracias a la nueva ley de prevención de los incendios forestales en Galicia. Eso sí, Seaga lleva tres años de retraso en las limpiezas que debe ejecutar en Moaña.

Al finalizar la sesión plenaria los vecinos hicieron entrega a la alcaldesa, Leticia Santos, de un escrito firmado como «Plataforma do Ramil» en el que se indica que la maleza por el estado de abandono del monte del barrio es de tal volumen «que impide el paso al interior del mismo» e invade las vías de acceso e incluso los cierres de casas. Recuerda que los incendios se agravan en los últimos años en todo el mundo como consecuencia del cambio climático y apelan a la «catástrofe» sufrida por los vecinos de Meira en el incendio que azotó sus montes cerca de las viviendas en el año 2022.

Aseguran que es precisamente desde ese 2022 cuando vienen solicitando en el Concello que se actúe en el monte que rodea la Baixada ó Ramil «preocupados por la seguridad de nuestras casas, de nuestros hijos y de nosotros mismos». Enviaron escritos en septiembre de ese año, en mayo y septiembre del 23 y en abril del 24. «Seprona también informó del alto riesgo de incendio en enero de 2025». Lamentan que «la respuesta del Concello fue el silencio».

Afean a la regidora que no se reuniese con ellos desde enero «cuando dijo públicamente que la situación sería resuelta de forma inmediata». Por ello, piden en la carta que sea la propia alcaldesa la que tome, en primera persona, este asunto como prioritario «para resolver de una vez una situación que pone en grave peligro la vida de los vecinos».

Los presentes enseñaron las pancartas durante buena parte de la sesión pero evitaron alzar la voz durante el transcurso de la misma para no exponerse a una expulsión de la sala.