Proyecon presenta la mejor oferta para la reforma del pabellón de Beluso con una rebaja de 270.000 euros

La reforma del pabellón de Beluso continúa quemando etapas con el horizonte de tener la obra ejecutada a finales del mes de noviembre. La mesa de contratación reunida ayer propuso la adjudicación de los trabajos a la empresa Proyecon, que firmó la mejor de las cuatro ofertas presentadas –las otras tres fueron a cargo de Construcciones Castro, Oreco y Sergonsa–, con un total de 1.478.480 euros, lo que supone una considerable baja de 270.000 con respecto al precio base de licitación, situado en los 1.749.212 euros.

La satisfacción era evidente entre el gobierno local buenense, toda vez que la baja permitirá no tener que hacer uso de todo el crédito del préstamo que se está gestionando, al menos de modo inicial. Esa cantidad quedará en reserva para el caso de que pueda surgir alguna complicación a la hora de ejecutar las actuaciones. El concello deberá ahora estudiar cómo se distribuirá esa baja, al estar la obra financiada por tres administraciones (la Xunta aporta 700.000 euros a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, la Diputación otros 150.000 por el Plan de Infraestructuras Deportivas y los 900.000 restantes irían a cargo de las arcas municipales, mediante el citado crédito).

La otra buena noticia para el Concello de Bueu es que las cuatro propuestas presentadas incluyeron la reducción en el plazo de ejecución recogida en las bases, pasando de seis a cinco meses, todo en aras de poder tener la obra lista para que pueda ser acabada en tiempo y forma, cumpliendo con los plazos para no perder la subvención.

El asunto, a pleno ordinario o extraordinario

La mesa de contratación ya envió el requerimiento de documentación a la empresa, acto previo a remitir la propuesta de adjudicación que deberá pasar por el pleno, en una sesión que se celebrará en los próximos días. En función de cómo avance la tramitación podría llevarse incluso a una sesión extraordinaria antes de la ordinaria del mes de julio, prevista para lunes 7. La hoja de ruta seguiría con la formalización del contrato, el acta de replanteo y el plan de seguridad y salud, antes de meter las máquinas.

«El asunto avanza según la programación prevista, y hay que agradecer el trabajo de todo el personal municipal para que esto sea así, en una actuación fundamental para Bueu y su deporte», destaca Félix Juncal, que recuerda que la reforma del polideportivo de Beluso permitirá «duplicar la capacidad operativa de los pabellones». La razón no es otra que en Beluso la pista no podía albergar competiciones oficiales de cierto nivel.

La previsión del gobierno local es tener rematados todos los trámites el 15 de julio para una obra que debería estar justificada el 15 de noviembre, pero cuyo plazo se ampliará a finales de ese mes. En paralelo a estos trámites, el concello tiene avanzada la operación de préstamo para cerrarla antes de la adjudicación, así como la contratación de la dirección facultativa de la obra, que se contratará en días.