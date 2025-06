Santos afea que Cultura financie auditorios en toda la comarca menos el de Moaña

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), remitió esta semana la tercera petición de reunión, por correo electrónico, al conselleiro de Cultura José López Campos, para solicitar una reunión que tenga como único punto la petición de ayuda de la Xunta de Galicia para ejecutar el edificio del futuro auditorio, que se levantará en los terrenos municipales del ámbito de Sisalde y acogerá este espacio para espectáculos en sus plantas bajas y 10 pisos para alquiler social en las superiores.

La primera petición se realizó el 2 de agosto de 2024 y la segunda el 20 de diciembre de 2024. La regidora afea que no le diesen de momento una cita y critica que «todos los centros de salud de la comarca se hicieron con dinero de la Xunta, desde el Centro Social do Mar de Bueu hasta el Auditorio de Cangas», a lo que añade el que se está construyendo en estos momentos en terrenos portuarios de Marín. Por ello, afea que Cultura no parezca tener intención de invertir en una dotación cultural históricamente demandada en la villa.

La única reunión para buscar financiación para este inmueble por parte de la Xunta fue con la Consellería de Vivenda, que descartó aportar fondos. De no lograr financiación pública, Moaña suscribiría un crédito para ejecutar este proyecto.