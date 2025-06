Graduación en Rodeira

Se les veía el miércoles por la noche «desfilando» por la pasarela de Rodeira y, claro, desentonaban. Ellos y ellas de tiros largos y los demás con lo puesto. ¡Felicidades! que se merecen.

Las vacaciones son siempre merecidas

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) se va mañana de vacaciones. Coge una semana apenas. Y desde aquí aprovechamos para criticarla por ello. Las personas que nos dirigen no pueden ofrecer a la población la imagen de que una semana de vacaciones es suficiente. Están trasladando un mensaje poco acertado y poner a los pies de los caballos al proletariado, a los que tenemos el derecho y el deber de disfrutarde un mes de vacaciones. Y no tiene porque entenderse mal que un político se aplique el cuento, en absoluto. Para eso hay vicepresidentes, tenientes de alcaldes, subdirectores o vicerrectores, si me apuran. Así que ya saben. Disfruten de unas largas vacaciones.