Gestido apoya cocinar en San Roque y Castrillón para los otros 4 colegios

La Consellería de Educación tiene la última palabra sobre las opciones que la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, planteó al secretario xeral de Ensino, Manuel Vila López, en la reunión de trabajo para solucionar el problema de los cuatro comedores escolares de A Rúa, O Hío, Nazaret y Espiñeira, que están en convenio y que rechaza el Concello. El modelo de gestión que se arrastra desde hace años no convence ni a las ANPA ni a la Administración local porque no aporta calidad al servicio y supone una carga importante para las arcas municipales, de más de 50.000 euros anuales al sufragar gran parte del coste de los menús.Gestido insiste en que por parte del Concello hay voluntad de volver a firmar el convenio por un período de dos años, pero dice que tampoco se va a entregar un cheque en blanco a la Xunta,si no se garantiza la mejora de las condiciones. Por el momento, la consellería mantiene silencio.

Una de las dos opciones que se valoraron para esa mejora y que defiende la alcaldesa, sería hacer uso de las cocinas de los dos colegios con comedores de la Xunta —San Roque y Castrillón— para preparar los 170 menús de los otros cuatro centros. Se sustuituiría así el modelo de catering, que no aporta calidad al servicio como lo haría la comida preparada en las propias instalaciones, subraya la regidora. El Concello asumiría el gasto de su traslado a los centros de O Hío, Espiñeira, Nazaret y A Rúa. En la reunión quedaron en valorarlo, ver las posibilidades de espacio de ambas cocinas y también el coste económico que supondría la contratación de más personal para esos 170 menús a mayores.

La otra vía es el denominado modelo Nigrán por el que la Xunta construiría una cocina nueva y se contrataría una empresa para preparar los menús. La alcaldesa considera que se trata de una opción menos atractiva y es más partidaria de la primera, aunque serán las Anpas quienes decidan qué se hace, si se planta el convenio o no. Araceli Gestido tiene previsto reunirse con ellas a su regreso de unos días de descanso.

Por su parte, el PP de Cangas, a través del edil José Luis Gestido, señala que una vez más el gobierno de Araceli Gestido actúa tarde y sin soluciones concretas «dejando en el aire un servicio esencial para muchas familias» como es el de los comedores escolares. Añade que el retraso en la formalización del acuerdo y la ausencia de medidas inmediatas provocarán que el curso se inicie sin las garantías necesarias para asegurar un comedor escolar igualitario, accesible y de calidad en todos los centros.

El PP dice que mientras la alcaldesa se muestra satisfecha con el «clima de diálogo», la realidad es que los problemas siguen sin resolverse: centros con cocinas propias que no se utilizan, familias que tendrán que seguir pagando por un servicio que es gratuito en otros lugares y ninguna fecha concreta para los supuestos cambios que se anuncian. Exige al gobierno que deje de conformarse con promesas vagas y exija compromisos firmes y fechas concretas a la Xunta.