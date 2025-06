Fonte Garrida denuncia la destrucción patrimonial en la calle Estrela

La Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Cangas Fonte Garrida denuncia una serie de irregularidades en la realización de las obras de la rúa Estrela. Afirman que leS sorprendió la definición del proyecto, en concreto de las losas históricas que aparecían grafiadas y numeradas, así como también aparecían definidas las piezas situadas en la cara norte de la fachada de la iglesia. Recuerda que el estudio técnico estaba realizado con la idea de reutilizar las piedras que formaban parte de pavimento histórico y permitían el arreglo de aquellas piezas que lo precisasen para que no supusiese quebranto para los caminantes. «No conocemos otro estudio o proyecto alternativo al inicial», señalan.

El colectivo afirma que el PERI especifica que en las obras de levantamiento o desmontaje del pavimento tradicional, este de ser trasladado a un depósito al objeto de garantizar su conservación y reutilización. Asegura la asociación que el adoquín se trasladó y apiló en un depósito mezclado con tierras y escombros de obra, lo que demuestra la consideración de estos elementos como residuos y no como materiales a reutilizar como establece el PERI.

Respeto

«A partir de aquí entendemos que se está cometiendo un acto de destrucción patrimonial». También denuncia que la ejecución está alterando la piedra original y otra de nueva fabricación, perfilando y cortando con radial la piedra vieja para adaptarla a las nuevas piezas, cuando el prodecimiento correcto es la buena práctica constructiva y de respeto por el elemento patrimonial.

Destaca el colectivo vecinal que el uso de piedras originales y nuevas parece dar a entender que los elementos retirados no son suficientes para pavimentar la totalidad, cuando no es cierto, pues la superficie de todo el ámbito estaba toda ella pavimentada y, por tanto, los elementos históricos podían volver a utilizarse realizando las intervenciones precisas para ser funcional y cómoda para los viandantes. «El proyecto de Luis Gil Pita que nos aportó el Concello contempla la reutilización de todos los elementos del pavimento mixto y lo consideramos acertado por el detalle, valoración y definición del mismo, en consonancia con el PERI, teniendo en cuenta que se trata de un ámbito histórico que representa el espacio alrededor de la excolegiata. Consideramos que con esta obra, el casco histórico de Cangas pierde el último pavimento mixto y, en lugar de apostar por recuperarlo y dejarlo en condiciones de uso, se optó por la solución más fácil que no siempre es la mejor», manifiesta la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Cangas, Fonte Garrida, muy contrariada por la labor que está llevando a cabo la empresa adjudicataria de los trabajos de reforma de la calle o plaza Estrela.