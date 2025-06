El PP insta al tripartito a un estudio de causas y soluciones a la falta de aparcamiento

El problema de la falta de aparcamiento en Cangas será uno de los asuntos que se traten en el pleno de la corporación de este viernes, a través de una iniciativa del grupo del PP que insta al gobierno local a realizar un estudio que recoja las causas, consecuencias y posibles soluciones en el casco urbano. También pide que una vez realizado dicho estudio, se convoque la junta de portavoces para tomar las determinaciones oportunas a llevar a cabo y propuestas de creación de aparcamientos indicados en dicho documento.

Alegan los populares que el crecimiento demográfico y urbanístico de Cangas en las últimas décadas, así como las obras de humanización sin planificación y visión global, además de la eliminación constante de plazas de aparcamiento sin alternativas en el centro, están generando un grave problema de falta de estacionamiento que no sólo afecta a los vecinos, sino al comercio, placeros, cultura y hostelería. Añaden que año tras años se reducen las zonas de aparcamiento sin promover ninguna medida a corto plazo: «A destrución ou peche do pequeno comercio non é casualidade, é resultado dunha vila sen PXOM(Plan Xeral de Ordenación Municipal), sen Pmus (Plan Mobilidade Urbana Sostible) e sen aparcamentos, onde centos de cangueses van a facer a súa compra diaria a Bueu e Moaña».

Por otra parte, en el pleno también se abordará, a iniciativa de los populares la decisión del gobierno local de prescindir de las banderas azules en la playas este verano, de las que dicen que alguno de sus miembros tildó de «un trapo innecesario». Señalan que el gobierno lo argumentó en la falta de necesidad de publicidad de las playas del municipio a través de estas banderas, con las que contaba Cangas desde hacía 25 años, lo que demuestra para los populares un «desconocimiento do que realmente significa este distintivo». Ponen en duda la promesa que realizó el gobierno local a través de los medios de que, pese a no contar con banderas azules, los arenales tendrían el mismo nivel o mejor en materia de servicios y salvamento.

Por todo ello, instan en una moción al gobierno local que cumpla con los criterios imperativos -hasta 21 en educación ambiental, calidad del agua, gestión ambiental y seguridad y servicios-, que establece la asociación Adeac que concede las banderas, en las playas de Rodeira, Nerga, Liméns, Areabrava y Menduiña. En esa relación está, entre otros, exponer al público información sobre los ecosistemas litorales, normas locales de utilización de la playa, la oferta mínima de cinco actividades de información y educación ambiental, calidad excelente de las aguas, ausencia de vertidos, papeleras, contenedores, sanitarios limpios, socorristas tiulados, equipo de primeros auxilios o señalización-control de zonas específicas para actividades incompatibles con el baño. También figuran planes de emergencia local, accesos fáciles y seguros, un punto de agua potable, ramplas de acceso y sanitarios para personas con discapacidad y un plano de la playa.