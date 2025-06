Malestar en los trabajadores de los juzgados de Cangas ante la reforma que entra el día 1

Los juzgados de Cangas fueron elegidos para participar en el proyecto piloto para poner en marcha la nueva Ley Orgánica 1/2005, que entró en vigor el día 3 de abril en 2025 y cuyo objetivo es mejorar su eficiencia y agilizar los procesos. Los juzgados de Cangas llevan trabajando semanas para poner en marcha estos cambios que empezarán a ser efectivos el día 1 de julio, pero el descontento es grande, sobre todo entre los funcionarios, pero también en estamentos superiores. La frase que se repite continuamente entre los trabajadores es que se desviste a un santo para vestir a otro. El santo es el Penal, donde es cierto que hay menos atasco que en los procedimientos Civiles, pero no por eso supone que se trabaje sin agobios. El personal que hay se necesita.

En Cangas hay tres juzgados con secciones de Penal y Civil que, con la nueva ley se unifican e uno de Instrucción. En la actualidad, trabajaban en cada una de las secciones 3 funcionarios en civil y dos en penal, así como una persona en el Registro Civil. Ahora, con la reforma, 9 funcionarios atenderán civil y 4 Penal. De esos nueve que estarán en Civil, uno de ellos se destinará a ocupar una plaza en el Registro Civil, para sumar una más a este departamento. Es decir, hay cambio de fichas, pero en absoluto una aumento de plantilla, que es lo que siempre se demandó, con el fin de una mejora de la administración de justicia. También aparece un nuevo departamento, que es el de Atención al Público, para que se utilizará personal que hay en turno rotatorio. Como se puede comprobar, tampoco aquí se crea ninguna plaza, como se encarga de hacer hincapié la representante sindical de SPJ-USO, Yolanda Rodríguez.

El descontento es generalizado entre los trabajadores, de hecho no se descarta que antes del lunes haya acciones para mostrar su malestar con esta nueva ley que, en lo que es el caso de Cangas, no supone la creación de nuevas plazas. Ahora mismo, los encargados de planificar la aplicación de la reforma en Cangas están intentando cuadrar todo para que los tres juzgados se conviertan en uno solo. Tarea nada fácil y que no se sabe hasta qué punto es eficaz.

La nueva Ley Orgánica 1/2025, que entró en vigor el 3 de abril de 2025, introduce cambios significativos en la organización y funcionamiento de la justicia española, con el objetivo de mejorar su eficiencia y agilizar los procesos. La ley contempla la creación de tribunales de instancia, la obligatoriedad de usar métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC) antes de acudir a la vía judicial, y la transformación de los juzgados unipersonales en secciones. El Gobierno de España había vendido esta reforma como la panacea para solucionar la lentitud en la administración de justicia, en palabras del propio ministro Félix Bolaño.